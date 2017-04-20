В Пскове прокуратура добилась возмещения инвалиду средств, потраченных на медизделия

10:00, 20 апреля 2017, ПАИ

В Пскове прокуратура добилась взыскания в пользу инвалида денежных средств в счет возмещения убытков, связанных с приобретением им медицинских изделий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в соответствии с заключением врачебной комиссии ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» женщине, с 1986 года страдающей сахарным диабетом и являющейся инвалидом 1 группы, по жизненным показаниям были назначены расходные материалы к инсулиновой помпе. На медицинские изделия ей выписаны льготные рецепты, рецепты для обеспечения предъявлены в аптечное учреждение ГП ПО «Фармация».

На момент обращения в аптеку расходные материалы к инсулиновой помпе в пунктах отпуска города Пскова и области, региональном складе ГП «Фармация» отсутствовали, в связи с чем рецепты были поставлены на отсроченное обеспечение.

Учитывая невозможность прерывания курса лечения, больная была вынуждена приобрести медизделия за счет собственных средств, то есть понесла убытки.

В этой связи прокурор города направил в суд иск о взыскании с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации за счет средств казны региона более 22 тыс. рублей, затраченных на приобретение медизделий. Требования удовлетворены в полном объеме.