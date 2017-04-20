В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»

11:18, 20 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 20 апреля, в Пскове начался международный этногастрономический форум «Вкус без границ», сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, организатором мероприятия выступает Центр поддержки экспорта Псковской области совместно с администрацией Псковской области, группой компаний «Ресторанный партнер», ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» и бюро путешествий «Континент».

Приветствуя собравшихся, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что открывшийся сегодня форум – «самый вкусный» из тех, что проводятся в регионе. «Администрация видит в нем залог продвижения региона и повышение его привлекательности для гостей и жителей. Мы развиваем туризм и нам важно, что появляются новые идеи, новые услуги», - сказала вице-губернатор и добавила, что рада участию в мероприятии зарубежных партнеров и друзей.

«В последнее время мы получили несколько положительных оценок нашей работе. Видим это в разных рейтингах - топ-10, в том числе, по количеству приезжающих туристов», - отметила Вера Емельянова.

Она сообщила, что в этом году планируется презентовать туристическую отрасль Псковской области в Совете Федерации и пригласила всех желающих поучаствовать в этом проекте.

Первый заместитель председателя Государственного комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова отметила, что не первый год обсуждается создание гастрономических маршрутов. «Подобные встречи, обмен опытом, разработка дополнительных аттракций, вплетаемых в культурно-познавательные маршруты, - наша цель, - подчеркнула Юлия Белобородова. - Новые маршруты не рождаются в кабинетах чиновников. Мы открыты для общения с бизнесом, коллег из других регионов. Нам нужны идеи, новые предложения, интересные продукты. В том числе, и для жителей области».

С неё согласился мэр Гулбене (Латвия) Андрис Апинитис. «Нам надо сделать так, чтобы предприниматели познакомились, посмотрели друг другу в глаза. Не надо придумывать велосипед, потому что, может быть, сосед это уже сделал, - сказал он. - Надо думать о том, что важны не только звезды на гостиницах, но и доброе отношение к гостям».

Отметим, что целью мероприятия является обмен опытом в области гастрономического туризма, развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма, оказания услуг общественного питания и производства пищевых продуктов, а также формирования путей экономического продвижения региона и страны в целом за счет развития данных направлений.

Форум призван стать постоянной дискуссионной площадкой для обсуждения тенденций развития гастрономического туризма и этно-гастрономической сферы бизнеса.

В рамках деловой программы форума будут обсуждены такие темы, как «Брендинг регионов. Особенности разработки и развития гастрономических брендов»; «Технологии создания гастрономических маршрутов и объектов этно-гастрономического туризма»; «Развитие гастрономического туризма за счет использования ресурсов фермерских хозяйств»; «Местная кухня как основа развития гастрономического туризма региона (страны)».

В ходе мероприятия состоится презентация гастрономических и туристских брендов экспертному и потребительскому сообществу (в том числе дегустации) и гастрономический тур по объектам общественного питания Пскова.

Кроме того, 22 апреля в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель» пройдет Туристская ярмарка «Время отдыхать!», на которой будет представлен туристский потенциал Псковской области и всевозможные предложения по отдыху и путешествиям для гостей и жителей региона. Ярмарка станет также одной из площадок праздника Псковского пирога, который впервые состоялся в Пскове в апреле прошлого года.