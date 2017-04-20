Депутат гордумы помог псковичам провести субботник

11:07, 20 апреля 2017, ПАИ

В Пскове жители двора по улице Волкова, 2 вместе с депутатом городской Думы по округу №12 Валерием Лесниковым провели субботник. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, выйти на уборку придомовой территории было решено на сходе граждан, который народный избранник провел накануне.

По обращению жителей двора «Служба благоустройства города» спилила четыре аварийных дерева. К субботнику присоединились сотрудники управляющей организации «Микрорайон № 11», также в уборке приняли участие псковичи, проживающие по улицам Труда, 5 и Герцена, 6, 6а, 8. В результате была убрана значительная территория, с которой вывезены четыре машины мусора.

Валерий Лесников отметил, что, «к сожалению, совместную акцию не поддержали те организации, которые расположены на данной территории». «Субботник показал, что ради наведения порядка инициативу жителей поддержали городские службы и Управление городского хозяйства, оказав всю необходимую помощь с инвентарем и техникой. Сплотиться и выйти на уборку своей территории могут жители любого двора», - сказал он.