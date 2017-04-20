0
12:37
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
11:47
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
11:18
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
10:52
Потребности в донорской крови в Псковской области закрыты
10:13
Начался «кровавый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:55
Национальный день донора отмечается в России 20 апреля
09:08
Псковичи приветствовали участников велопробега «Спасибо за Победу!»
Еще новости
Общество

Депутат гордумы помог псковичам провести субботник

В Пскове жители двора по улице Волкова, 2 вместе с депутатом городской Думы по округу №12 Валерием Лесниковым провели субботник. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, выйти на уборку придомовой территории было решено на сходе граждан, который народный избранник провел накануне.

Фото pskovgorod.ru

По обращению жителей двора «Служба благоустройства города» спилила четыре аварийных дерева. К субботнику присоединились сотрудники управляющей организации «Микрорайон № 11», также в уборке приняли участие псковичи, проживающие по улицам Труда, 5 и Герцена, 6, 6а, 8. В результате была убрана значительная территория, с которой вывезены четыре машины мусора.

Фото pskovgorod.ru

Валерий Лесников отметил, что, «к сожалению, совместную акцию не поддержали те организации, которые расположены на данной территории». «Субботник показал, что ради наведения порядка инициативу жителей поддержали городские службы и Управление городского хозяйства, оказав всю необходимую помощь с инвентарем и техникой. Сплотиться и выйти на уборку своей территории могут жители любого двора», - сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
20 апреля 2017
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
20 апреля 2017
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
20 апреля 2017
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
Потребности в донорской крови в Псковской области закрыты
20 апреля 2017
Потребности в донорской крови в Псковской области закрыты
Начался «кровавый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
20 апреля 2017
Начался «кровавый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Национальный день донора отмечается в России 20 апреля
20 апреля 2017
Национальный день донора отмечается в России 20 апреля
Псковичи приветствовали участников велопробега «Спасибо за Победу!»
20 апреля 2017
Псковичи приветствовали участников велопробега «Спасибо за Победу!» 2
Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA
19 апреля 2017
Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA

Идет загрузка...