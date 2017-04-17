Бензопилу и деньги вынес безработный из дома великолучанки

10:26, 20 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские установили подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, из дома по улице Молодогвардейцев были украдены бензопила, электроинструмент и деньги, которые принадлежали местной жительнице. Обнаружив пропажу, она обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался 41-летний безработный, ранее судимый житель Невеля.

По данному факту проводится проверка.