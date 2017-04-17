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Сотрудники МЧС 23 раза за неделю помогали ликвидировать последствия ДТП

С 12 по 19 апреля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 23 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых 2 человека погибли, 16 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В семи случаях выезды были связаны с реагированием на аварии с участием пешехода.

За указанный период специалисты деблокировали одного пострадавшего.
 

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