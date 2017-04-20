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Общество

Псковских доноров отвлекают от процесса просмотром телевизора

Псковских доноров отвлекают от процесса сдачи крови просмотром телевизора, рассказала главный врач станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина в  прямом эфире проекта ПАИ-live.

Она также добавила, что на станции переливания работают профессионалы, которые могут взять кровь «с закрытыми глазами».

Кроме того, Любовь Малыхина отметила, что, в случае необходимости, станция пользуется СМС-рассылкой. «Из тех, кто получает сообщения, приходит процентов 20», - уточнила она.

Главврач рассказал, что перед праздниками стараются задействовать мобильную станцию и заготовить больше крови впрок.

«На здоровье донорство в худшую сторону не влияет, а иначе кровь бы у людей не забирали. На мой взгляд, это даже полезно», - подытожила Любовь Малыхина.

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