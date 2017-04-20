Потребности в донорской крови в Псковской области закрыты

10:52, 20 апреля 2017, ПАИ

Потребности в донорской крови в Псковской области, как правило, закрыты, сказала главный врач станции переливания крови региона Любовь Малыхина во время прямого эфира проекта ПАИ-live 20 апреля.

«Забор крови снижен в связи со снижением потребности лечебных учреждений. План в год - 7 тонн крови, - пояснила собеседница агентства. - Были случаи, когда крови не хватало, но закон о донорстве, вышедший в 2012 году изменил ситуацию, и доноры замотивированы сдавать кровь».

Самыми востребованными Любовь Малыхина назвала доноров со второй группой крови, поскольку эта группа встречается у порядка 40% населения.

Также она рассказала, что в псковской картотеке зарегистрированы около 40 тыс. доноров, примерно 10% из них — почетные. Это звание присваивается тем, кто сдал кровь 40 раз и более или плазму 60 раз и более, оно дает право на единовременное пособие в размере 11 тысяч рублей.

«Мы всегда тщательно обследуем донора, прежде чем брать кровь. Кровь восстанавливается не сразу. Кровь обычно сдается раз в два месяца, плазму можно сдавать раз в две недели, - отметила она. - Если анализы нехорошие, мы сообщаем об этом людям. К примеру, об инфекционных заболеваниях, низком гемоглобине».