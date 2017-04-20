Лучшей школой по преподаванию шахматного всеобуча стал псковский педкомплекс

12:58, 20 апреля 2017, ПАИ

В Пскове завершились соревнования городского этапа, входящего в конкурс на лучшую организацию шахматного всеобуча в школах области, сообщили Псковскому агентству информации в региональной шахматной федерации.

По решению организаторов каждая образовательная школа, где проводятся уроки шахматного всеобуча во вторых классах, могла выставить свою команду в составе 8 учащихся — не менее трех девочек, а остальные мальчики. Обслуживала турнир бригада судей во главе с арбитром первой категории Александром Шпаком, который является также главным тренером юношеской сборной Псковской области по шахматам.

«В решающем матче встретились школы № 17 и №23. Именно каждая из этих команд имела теоретические шансы обогнать лидера, победив соперника со счетом 8-0. Силы были настолько равны, что игра завершилась со счетом 4-4. Не смогла догнать и попасть в призеры турнира и команда лицея №20, которая хотя и переиграла со счетом 4,5 на 3,5 своих товарищей из гуманитарного лицея, но набранных очков им не хватило даже до третьего места», - сообщили в Федерации.

На торжественной церемонии награждения начальник управления образования Пскова Игорь Прокофьев вручил диплом 1 степени учителю шахматного всеобуча МБОУ «Центр образования Псковский педагогический комплекс» Софье Зайцевой. Дипломом 2 степени награждена учитель шахмат школы №17 Светлана Пошибайлова, которая ещё и является спортивным судьей по шахматам 3 категории. Диплом 3 степени получила учитель шахматного всеобуча школы № 23 Анна Лабусова.

Глава региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов поздравил школьников с окончанием турнира, а всем учителям шахматного всеобуча - Софье Зайцевой, Светлане Пошибайловой, Анне Лабусовой, Саиду Беннедину и Александру Муравьеву - вручил премии за личный вклад в пропаганду шахмат среди детей и лучшую организацию шахматного всеобуча в школах Пскова.

22 апреля в Опочке команда второклассников ППК поборется за путевку в Сочи со своими сверстниками из районов области и Великих Лук. Для учителей шахматного всеобуча, команды которых попали в финал, установлен также и призовой фонд в размере 70 тысяч рублей.