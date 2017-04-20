Президент Федерации рестораторов: Давайте делать так, чтобы в Псковскую область поехали из Эстонии и Латвии

12:12, 20 апреля 2017, ПАИ

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров призвал работать над тем, чтобы в Псковскую область поехали гости из Эстонии и Латвии. Об этом он заявил на открытии международного этногастрономического форума «Вкус без границ» 20 апреля в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы много говорим о нашем потенциале. Давайте не будем, он, действительно, высокий. Давайте каждый день что-то делать: создавать гастрономиеческие маршруты, восстанавливать местную кухню, привлекать к работе с ресторанами фермеров. Надо, чтобы люди понимали, что тут интересно», - сказал Игорь Бухаров.

Он подчеркнул, что гастрономия является частью этого процесса, поскольку у человека «обязательно есть завтрак, обед и ужин, а хорошо бы еще полдник».

«Вряд ли к нам поедут из Владивостока. Ну, давайте делать так, чтобы к нам ехали из Эстонии и Латвии, а мы - к ним», - заключил Игорь Бухаров.

Добавим, что организатором форума «Вкус без границ» выступает Центр поддержки экспорта Псковской области совместно с администрацией Псковской области, группой компаний «Ресторанный партнер», ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» и бюро путешествий «Континент».

Целью мероприятия является обмен опытом в области гастрономического туризма, развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма, оказания услуг общественного питания и производства пищевых продуктов, а также формирования путей экономического продвижения региона и страны в целом за счет развития данных направлений.

Форум призван стать постоянной дискуссионной площадкой для обсуждения тенденций развития гастрономического туризма и этно-гастрономической сферы бизнеса.

В рамках деловой программы форума будут обсуждены такие темы, как «Брендинг регионов. Особенности разработки и развития гастрономических брендов»; «Технологии создания гастрономических маршрутов и объектов этно-гастрономического туризма»; «Развитие гастрономического туризма за счет использования ресурсов фермерских хозяйств»; «Местная кухня как основа развития гастрономического туризма региона (страны)».

В ходе мероприятия состоится презентация гастрономических и туристских брендов экспертному и потребительскому сообществу (в том числе дегустации) и гастрономический тур по объектам общественного питания Пскова.

22 апреля в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель» пройдет Туристская ярмарка «Время отдыхать!», на которой будет представлен туристский потенциал Псковской области и всевозможные предложения по отдыху и путешествиям для гостей и жителей региона. Ярмарка станет также одной из площадок праздника Псковского пирога, который впервые состоялся в Пскове в апреле прошлого года.