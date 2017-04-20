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Общество

О здоровом образе жизни напомнили псковским студентам полицейские и представители «Трезвая Россия»

В Пскове сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с  координатором  федерального проекта «Трезвая Россия» провели урок для студентов 1-2 курсов юридического факультета Псковского государственного университета. Он посвящался популяризации основ здорового образа жизни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД РФ.

Ребятам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ. Говорилось также  об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за незаконный оборот наркотических средств.

«Встреча прошла в формате диалога, в живом и непосредственном общении. Студенты активно участвовали в обсуждении проблемы наркопотребления и путей ее преодоления, задавали интересовавшие их вопросы», - отметили в пресс-службе.

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