О здоровом образе жизни напомнили псковским студентам полицейские и представители «Трезвая Россия»

13:14, 20 апреля 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с координатором федерального проекта «Трезвая Россия» провели урок для студентов 1-2 курсов юридического факультета Псковского государственного университета. Он посвящался популяризации основ здорового образа жизни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД РФ.

Ребятам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ. Говорилось также об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за незаконный оборот наркотических средств.

«Встреча прошла в формате диалога, в живом и непосредственном общении. Студенты активно участвовали в обсуждении проблемы наркопотребления и путей ее преодоления, задавали интересовавшие их вопросы», - отметили в пресс-службе.