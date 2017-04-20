Эск-руководитель псковского погрануправления стал главным федеральным инспектором по Нижегородской области

11:39, 20 апреля 2017, ПАИ

Главным федеральным инспектором по Нижегородской области стал экс-начальник Пограничного управления ФСБ по Псковской области генерал-майор Александр Мурзин. Об этом сообщает нижегородский портал nn.ru.

17 апреля вышел соответствующий Указ президента России, приказ директора ФСБ. 19 апреля было подписано распоряжение о назначении Александра Мурзина на должность главного федерального инспектора по Нижегородской области, уточнил полпред Приволжского федерального округа Михаил Бабич.

По его словам, процедура перевода Александра Мурзина из одного ведомства в другое заняла длительное время, которое Нижегородская область обходилась без главного федерального инспектора. Однако, по мнению Михаила Бабича, подождать стоило, поскольку эта кандидатура тщательно подбиралась. Именно Александр Мурзин, как считает полпред, справится с «большой концентрацией» политических, экономических и социальных задач. Кроме того, Александр Мурзин - коренной нижегородец. «Александр Мурзин – опытный, состоявшийся человек. Он абсолютно подготовлен для нашей работы, и весь накопленный опыт, накопленный потенциал, не сомневаюсь, будет успешно реализован в Нижегородской области», – заявил Михаил Бабич.

Александр Мурзин родился в 1962 году в городе Павлово Горьковской области. До армии он работал на Павловском автобусном заводе, позже окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского, Военную академию имени М. В. Фрунзе, Академию Генерального штаба РФ. А. Мурзин служил на Северном Кавказе.

Последние пять лет он руководил Пограничным управлением ФСБ по Псковской области.