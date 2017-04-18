Стратегию развития службы крови готовит Минздрав России

14:04, 20 апреля 2017, ПАИ

Министерство здравоохранения России готовит стратегию по развитию службы крови, основной задачей которой будет налаживание отечественного производства препаратов. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Мы готовим стратегию по развитию службы крови, которая будет направлена на развитие и плазменного донорства, и производств самых современных препаратов», - сказала Вероникам Скворцова во время посвященной Национальному дню донора в России акции у Министерства здравоохранения.

По словам Вероники Скворцовой, на данный момент только 10% препаратов крови в РФ - отечественного производства. Все остальные закупаются в разных странах мира.

Ещё одной задачей она назвала развитие и поддержание безвозмездного донорства. Министр отметила, что в прошлом году в России зафиксировали более 1,4 млн доноров, 98% из них сдали кровь на безвозмездной основе.