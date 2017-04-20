0
12:37
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
11:47
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
11:18
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
10:52
Потребности в донорской крови в Псковской области закрыты
10:13
Начался «кровавый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:55
Национальный день донора отмечается в России 20 апреля
09:08
Псковичи приветствовали участников велопробега «Спасибо за Победу!»
Еще новости
Общество

Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни

Новый руководитель Пограничного управления ФСБ России по Псковской области будет назначен в ближайшие дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления. Назначен он будет приказом директора ФСБ РФ.

Кто в настоящее время исполняет обязанности начальника Управления, в пресс-службе назвать отказались.

Ранее сообщалось, что 19 апреля было подписано распоряжение  о назначении начальника Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области Александра Мурзина главным федеральным инспектором по Нижегородской области.  

Александр Мурзин возглавлял псковское погрануправление последние пять лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
20 апреля 2017
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
20 апреля 2017
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
20 апреля 2017
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
Потребности в донорской крови в Псковской области закрыты
20 апреля 2017
Потребности в донорской крови в Псковской области закрыты
Начался «кровавый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
20 апреля 2017
Начался «кровавый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Национальный день донора отмечается в России 20 апреля
20 апреля 2017
Национальный день донора отмечается в России 20 апреля
Псковичи приветствовали участников велопробега «Спасибо за Победу!»
20 апреля 2017
Псковичи приветствовали участников велопробега «Спасибо за Победу!» 2
Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA
19 апреля 2017
Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA

Идет загрузка...