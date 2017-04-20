Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни

11:47, 20 апреля 2017, ПАИ

Новый руководитель Пограничного управления ФСБ России по Псковской области будет назначен в ближайшие дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления. Назначен он будет приказом директора ФСБ РФ.

Кто в настоящее время исполняет обязанности начальника Управления, в пресс-службе назвать отказались.

Ранее сообщалось, что 19 апреля было подписано распоряжение о назначении начальника Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области Александра Мурзина главным федеральным инспектором по Нижегородской области.

Александр Мурзин возглавлял псковское погрануправление последние пять лет.