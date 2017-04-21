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Общество

Главных бухгалтеров поздравляют в России 21 апреля

21 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают главные бухгалтеры, пишет сalend.ru.

День главного бухгалтера был учрежден несколько лет назад редакцией специализированного журнала «Главбух». Цель этого праздника — напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые потоки и отчеты не формируются сами собой, заа ними ответственно следят главные бухгалтеры. «Мы призываем всех, кто сталкивается в своей работе с главными бухгалтерами, хотя бы ненадолго отложить свои дела, найти несколько минут и поздравить их, сказав им «спасибо» за их нелегкий, но такой нужный труд», — отметили организаторы этого Дня.

Дата празднования, как они пояснили, выбрана совсем не случайно: «Во-первых, конец апреля — как раз то самое время, когда бухгалтер может немного расслабиться перед длинными майскими выходными». Также 21 апреля в 1994 году вышел в свет первый номер журнала «Главбух».

Напомним, что Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) отмечается 10 ноября.

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