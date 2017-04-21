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День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России

21 апреля - День местного самоуправления в России, пишет сalend.ru.

Праздник отмечается с 2013 года. Указ о его учреждении президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

Датой праздника было решено установить 21 апреля — день издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Грамота на права и выгоды городам Российской Империи (так звучало полное название исторического документа) состояла из манифеста, 16 разделов и 178 статей. Она закрепила за населением городов единый сословный статус вне зависимости от профессиональных занятий.

Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с земской и городской реформами Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников.

После революции 1917 года идея самоуправления была забыта — вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти. Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного самоуправления. Его реформирование и развитие продолжается и по сей день.

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