Инициированные Еленой Бибиковой поправки в закон «О страховых пенсиях» одобрила Госдума

14:26, 20 апреля 2017, ПАИ

20 апреля Государственная Дума РФ приняла в первом чтении поправки в федеральный закон «О страховых пенсиях», которые предусматривают сокращение срока пересмотра размера пенсии с учетом всех индексаций уволившимся пенсионерам. Об этом Псковскому агентству информации сообщила член Комитета по социальной политике Совета Федерации, инициатор поправок Елена Бибикова.

С января 2016 года пенсии индексируются только неработающим пенсионерам. Согласно закону, как только пенсионер увольняется, ему выплачивается проиндексированная пенсия.

Сейчас пенсионеры, уволившиеся с работы, получают пенсию с индексациями только через 3-4 месяца после увольнения. Это время уходит на то, чтобы органы Пенсионного фонда РФ получили информацию от страхователей, ее обработали и отразили в системе индивидуального (персонифицированного) учета, затем вынесли решение и оформили выплатные документы в рамках пенсионного процесса.

«На приемах граждан в Пскове и районах Псковской области я получала многочисленные жалобы от пенсионеров, которые уволились с работы, но еще 3-4 месяца получали пенсию без индексаций, немало подобных обращений поступало и в Комитет Совета Федерации, - сказала Елена Бибикова - поэтому Комитет принял решение инициировать поправки в федеральное законодательство, устраняющие несправедливость по отношению к работающим пенсионерам. Ведь сейчас в России проживает около 10 миллионов работающих пенсионеров, и рано или поздно эта проблема могла бы затронуть их интересы».

Принятый в первом чтении законопроект предусматривает выплату пенсии пенсионеру, прекратившему трудовую деятельность, в новых проиндексированных размерах, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, при сохранении действующих административных процедур.

«Технологически Пенсионный фонд России будет готов реализовывать это решение, если к тому времени закон вступит в силу, после 1 июля 2017 года», - заявлял ранее глава ПФР Антон Дроздов.