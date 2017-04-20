Искусство в общественном пространстве обсудит с псковичами арт-менеджер Наталья Ергенс

13:46, 20 апреля 2017, ПАИ

23 апреля в Пскове состоится встреча с арт-менеджером Натальей Ергенс «Искусство в общественном пространстве: опыт фестиваля АРТ ПРОСПЕКТ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятие пройдет в медиа-холле Театрально-концертной дирекции (Псков, улица Пушкина, 13). Начало в 17:00. Вход свободный.

Фестиваль «АРТ ПРОСПЕКТ» – крупнейший ежегодный фестиваль паблик-арта в Санкт-Петербурге. Основанный некоммерческой организацией CEC ArtsLink в 2012 году, фестиваль меняет привычный городской ландшафт и наполняет улицы, дворы, парки и другие общественные пространства произведениями современного искусства.

На встрече можно будет увидеть разнообразные примеры взаимодействия искусства и городской среды на примере фестиваля «АРТ ПРОСПЕКТ», задать вопросы об особенностях проведения подобного рода фестивалей, обсудить, что есть «искусство в общественном пространстве» сегодня.

Наталья Ергенс родилась в 1982 году в Новосибирской области. В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге. С 2009 года замается организацией событий в сфере искусства и культуры, куратор, арт-менеджер. Менеджер фестиваля «АРТ ПРОСПЕКТ» с 2014 года.

Встреча пройдёт в рамках проекта «Ветка», который предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.