0
10:23
Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области
09:25
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
21:56
Развитие внутреннего туризма в России предложено стимулировать субсидиями
20:22
Ряд поручений по безопасности детских перевозок дал Александр Кузнецов
17:57
Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»
17:05
Первые в космосе, но вторые в кинематографе
16:49
Игорь Бухаров: Странно развивать в Пскове французскую или итальянскую кухню
Еще новости
Общество

День встречи солнца с месяцем наступил по народному календарю

21 апреля по народному календарю наступил Родион Ледолом, пишет сalend.ru.

В этот день церковь поминает святого Иродиона (Родиона) — апостола от семидесяти. Согласно преданию, он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.

В народе святой Родион известен под именем Ледолома, потому что в это время должен активно ломаться и таять лед. Прдеки наблюдали за ним и делали определенные прогнозы на будущее. Например, считалось, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.

Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и «не видятся» до весны. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. Встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето, полагали в народе.

В этот день можно было начинать пахоту. Так и говорили: «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес». Работа это была нелегкой, но выполнять ее нужно было тщательно, не ленясь. Крестьяне знали: «В пашне огрехи — в кармане прорехи»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать»; «Не потрудиться — так и хлебу не уродиться»; «Пахать да боронить — часочка не говорить»; «Хоть грязь топчи — а овес мечи». Кстати, по поводу того, когда нужно сеять овес, существовали разные приметы. Считалось, что приступать к севу нужно тогда, когда кричит лягушка, либо когда кроты начинают выходить из нор, либо когда распускаются листья на березе и дубе. Посев овса продолжался до тех пор, пока цвели яблони и груши.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области
21 апреля 2017
Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
21 апреля 2017
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
Развитие внутреннего туризма в России предложено стимулировать субсидиями
20 апреля 2017
Развитие внутреннего туризма в России предложено стимулировать субсидиями
Ряд поручений по безопасности детских перевозок дал Александр Кузнецов
20 апреля 2017
Ряд поручений по безопасности детских перевозок дал Александр Кузнецов
Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»
20 апреля 2017
Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»
Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017»
20 апреля 2017
Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017» 4
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
20 апреля 2017
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
20 апреля 2017
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля

Идет загрузка...