День встречи солнца с месяцем наступил по народному календарю

08:25, 21 апреля 2017, ПАИ

21 апреля по народному календарю наступил Родион Ледолом, пишет сalend.ru.

В этот день церковь поминает святого Иродиона (Родиона) — апостола от семидесяти. Согласно преданию, он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.

В народе святой Родион известен под именем Ледолома, потому что в это время должен активно ломаться и таять лед. Прдеки наблюдали за ним и делали определенные прогнозы на будущее. Например, считалось, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.

Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и «не видятся» до весны. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. Встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето, полагали в народе.

В этот день можно было начинать пахоту. Так и говорили: «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес». Работа это была нелегкой, но выполнять ее нужно было тщательно, не ленясь. Крестьяне знали: «В пашне огрехи — в кармане прорехи»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать»; «Не потрудиться — так и хлебу не уродиться»; «Пахать да боронить — часочка не говорить»; «Хоть грязь топчи — а овес мечи». Кстати, по поводу того, когда нужно сеять овес, существовали разные приметы. Считалось, что приступать к севу нужно тогда, когда кричит лягушка, либо когда кроты начинают выходить из нор, либо когда распускаются листья на березе и дубе. Посев овса продолжался до тех пор, пока цвели яблони и груши.