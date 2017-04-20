48 наездов на пешеходов зафиксировали на псковских дорогах за три месяца 2017 года

14:29, 20 апреля 2017, ПАИ

В Пскове Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия на нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«В связи с участившимися наездами на пешеходов полицейские призывают водителей к соблюдению Правил дорожного движения. По статистике ГИБДД, наезды на пешеходов по тяжести своих последствий находятся на втором месте из всех видов дорожно-транспортных происшествий», - отметили в ведомстве.

Так, за три месяца 2017 года на территории Псковской области зарегистрированы 48 таких происшествий, в которых 3 человека погибли, а 47 - получили ранения различной степени тяжести. Как и в предыдущие месяцы, наибольшее число наездов на пешеходов произошло в областном центре, что составило 68,8% от всех аварий с этой категорией участников дорожного движения.

Для профилактики ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекция выработала целый комплекс мероприятий. В частности, днем ведомство организует дежурства на нерегулируемых пешеходных переходах. Юным пешеходам вручают световозвращающие элементы.

«Большое внимание уделяется соблюдению водителями скоростного режима, а также правил остановки и стоянки вблизи учреждений массового пребывания граждан, в зоне нерегулируемых пешеходных переходов», - добавили в УМВД.

