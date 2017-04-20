Очередная «Вахта памяти» пройдёт в Локнянском районе
С 26 апреля по 18 мая в Локнянском районе пройдёт «Вахта памяти». Об этом сообщил заместитель начальника Управления образования Псковской области Александр Егоров на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 20 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Основные поиски организует Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След пантеры». По словам Александра Егорова, областное Управление образования оказывает поисковикам всевозможную поддержку.