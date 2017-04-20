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Общество

Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля

24 апреля в Пскове начнётся акция «Георгиевская ленточка». Об этом сообщила руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина 10 апреля на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Родина рассказала, что старт акции будет дан на площади Ленина у здания Псковского государственного университета. Продлится она до 9 мая.

«В этом году у нас появился партнер -  МТС. Во всех точках компании можно будет получить Георгиевскую ленточку», - отметила она.

И добавила, что в этом году для псковичей вновь подготовили памятки о том, как правильно носить Георгиевские ленточки.

Кроме того, Ольга Родина рассказала, что 5 мая в 16:00 «Вечевой орден» в дендропарке у Мирожского монастыря в Пскове проведёт интерактивную программу «Чтобы помнили». Это информационное мероприятие для молодежи, школьников и жителей города. 

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