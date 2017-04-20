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Общество

Благотворительную акцию «Фронтовая посылка - ветерану Победы» проводят в Псковской области

Псковский филиал Почты России совместно с Советом ветеранов войны и труда Псковской области проводит благотворительную акцию, приуроченную к празднованию Великой Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.

Любой желающий может прийти в отделение почтовой связи и приобрести для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла необходимые товары народного потребления. Товары упакуют во «фронтовые посылки» и передадут для Совету ветеранов войны и труда Псковской области для вручения.

«Во время войны одной из самых больших радостей у бойцов на фронте было получить посылку от своих родных и близких, а зачастую и просто от совершенно незнакомого человека с тыла. В нашем регионе проживает много ветеранов. Сбор «фронтовой посылки» станет прекрасной возможностью их порадовать», - отметил директор Псковского филиала Почты России Андрей Марков.

В акции принимают участие отделения почтовой связи, расположенные в городе Пскове, Великих Луках и районных центрах Псковской области.

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