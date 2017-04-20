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Общество

9 мая около 160 человек пронесут по улицам Пскова «Полотно Победы»

9 мая около 160 человек пронесут по улицам Пскова полотно 40 на 40 метров, сшитое в ознаменование 72-ой годовщины Великой Победы. Об этом сообщил директор Военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах 20 апреля на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Анатолий Мультах также рассказал, что Центр активно занимается подготовкой к проходу «Бессмертного полка», также в мероприятии будут участвовать дети из Юнармии. В прошлом году, по его словам, акция собрала 8 тысяч участников, в этом году их ожидается больше.

22 апреля в 10:00 стартует эстафета, посвященная участнику Великой Отечественной войны, Почётному гражданину Пскова Михаилу Минину, который первым водрузил знамя Победы на Рейхстаг. На 5 мая запланированы митинги у 10 памятников и в местах массовых захоронений, на которых также будут присутствовать юнармейцы и воспитанники центра «Патриот».

Также 9 мая дети будут помогать ветеранам занимать места на трибуне, раздавать ленточки.

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