0
15:51
Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017»
13:46
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
12:37
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
11:47
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
11:18
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
10:52
Потребности в донорской крови в Псковской области закрыты
10:13
Начался «кровавый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Дождь и ветер до 12 метров в секунду прогнозируют псковские синоптики 21 апреля

21 апреля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем – от  +4 до +9.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017»
20 апреля 2017
Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017»
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
20 апреля 2017
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
20 апреля 2017
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
20 апреля 2017
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
20 апреля 2017
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ» 1
Потребности в донорской крови в Псковской области закрыты
20 апреля 2017
Потребности в донорской крови в Псковской области закрыты
Начался «кровавый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
20 апреля 2017
Начался «кровавый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Национальный день донора отмечается в России 20 апреля
20 апреля 2017
Национальный день донора отмечается в России 20 апреля

Идет загрузка...