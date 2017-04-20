Дождь и ветер до 12 метров в секунду прогнозируют псковские синоптики 21 апреля

14:51, 20 апреля 2017, ПАИ

21 апреля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем – от +4 до +9.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.