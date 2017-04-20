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Спорт

Новый стадион начали строить у псковской школы № 14

В Пскове возле школы № 14 по улице Пароменской, 9 появится новый стадион. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник Управления образования администрации города Игорь Прокофьев.

Он отметил, что конкурс на строительство школьной спортплощадки был проведён еще в прошлом году, а с наступлением тепла начались работы. Строительство должно быть завершено до начала нового учебного года.

Игорь Прокофьев отметил, что объект возводится на собственные средства лицея №4 «Многопрофильный», с которым несколько лет назад объединили школу № 14. Он пояснил, что возле здания на Пароменской ранее были старые мастерские в аварийном состоянии, и школе разрешили их продать.

Напомним,  в феврале 2016 года депутаты Псковской городской Думы дали разрешение лицею № 4 «Многопрофильный» на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества. В частности, были реализованы земельный участок в 26 соток, здания мастерских и сарай, расположенные на улице Пароменской, 9.

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