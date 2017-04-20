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Общество

Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»

Издания Медиахолдинга Псковской области «Паспорт туриста» и «Есть по-псковски» презентовали на круглом столе «Брендинг региона. Особенности разработки и развития гастрономических брендов», который проходит 20 апреля в Пскове в рамках международного гастрономического  форума «Вкус без границ». Буклеты представила начальник отдела спецпроектов Медиахолдинга Ольга Банникова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также она рассказала присутствующим о ежегодном Медовом фестивале  и псковском мёде, как бренде региона. Кроме того, Ольга Банникова представила проект «Праздник псковского пирога», которой пройдёт в этом году во второй раз. Он состоится 22 апреля. «Праздник псковского пирога - народный праздник, для которого достаточно инициативы на местах. Каждый способен внести в него свой вклад», - подчеркнула она. 

«Мы зародили искру, вот она зажигается, - поддержал Ольгу Банникову руководитель группы компаний «Ресторанный партнёр» Андрей Филатов, - Давайте продолжать! Пусть мы прославимся тем, что вкусно кормим наших туристов».

Отметим, что целью форума «Вкус без границ» является обмен опытом в области гастрономического туризма, развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма, оказания услуг общественного питания и производства пищевых продуктов, а также формирования путей экономического продвижения региона и страны в целом за счет развития данных направлений.

Форум призван стать постоянной дискуссионной площадкой для обсуждения тенденций развития гастрономического туризма и этно-гастрономической сферы бизнеса.

В рамках деловой программы форума будут обсуждены такие темы, как «Брендинг регионов. Особенности разработки и развития гастрономических брендов»; «Технологии создания гастрономических маршрутов и объектов этно-гастрономического туризма»; «Развитие гастрономического туризма за счет использования ресурсов фермерских хозяйств»; «Местная кухня как основа развития гастрономического туризма региона (страны)».

В ходе мероприятия состоится презентация гастрономических и туристских брендов экспертному и потребительскому сообществу (в том числе дегустации) и гастрономический тур по объектам общественного питания Пскова.

Кроме того, 22 апреля в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель» пройдет Туристская ярмарка «Время отдыхать!», на которой будет представлен туристский потенциал Псковской области и всевозможные предложения по отдыху и путешествиям для гостей и жителей региона. Ярмарка станет также одной из площадок праздника Псковского пирога, который впервые состоялся в Пскове в апреле прошлого года.

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