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Спорт

Продвижение комплекса ГТО в Псковской области обсудили на семинаре

18-19 апреля в Великих Луках прошел областной семинар по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Семинар собрал 60 представителей Бежаницкого, Великолукского, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Новосокольнического, Печорского, Плюсского, Псковского, Пустошкинского, Пыталовского, Себежского, Усвятского районов, городов Псков и Великие Луки.

В качестве слушателей присутствовали сотрудники районных администраций, курирующие вопросы продвижения ВФСК ГТО в муниципалитетах, руководители районных центров тестирования, тренеры и педагоги дополнительного образования спортивной направленности, учителя физической культуры и руководители физического воспитания в высших и средних учебных заведениях.

В ходе мероприятия рассматривались исторические, методические и управленческие  аспекты по внедрению ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения, а также была предоставлена возможность самим слушателям выполнить нормативы по ряду испытаний (тестов) ВФСК ГТО.

«Подобные семинары проводятся не в первый раз. Об их пользе говорит хотя бы тот факт, что по оценке членов Общественной палаты РФ, Псковская область заняла первое место среди субъектов России, реализующих программу «Готов к труду и обороне» (ГТО)», - отметили в Центре спортподготовки региона.

Следующий семинар по продвижению ВФСК ГТО на территории Псковской области состоится в сентябре.

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