Псковские волонтеры отправятся на Парад Победы в Севастополе

16:13, 20 апреля 2017, ПАИ

Псковские волонтеры Анна Костикова и Дмитрий Кривогузов примут участие в организации военно-морского парада 9 мая в Севастополе. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина.

По её словам, эти ребята наиболее активно проявили себя в волонтерских мероприятиях и выиграли Всероссийский конкурс «Послы Победы».

Как сообщает официальный сайт всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», экспертная комиссия выбрала 200 лучших добровольцев, которые примут непосредственное участие в организации Парада Победы в Москве и военно-морского парада в Севастополе 9 мая.

Одним из условий участия в конкурсе была публикация в социальных сетях поста «Почему я хочу на парад?». Молодые люди делились своими мнениями о важности участия в самых значимых мероприятиях по случаю Дня Победы.