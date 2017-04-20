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Общество

Псковские волонтеры отправятся на Парад Победы в Севастополе

Псковские волонтеры Анна Костикова и Дмитрий Кривогузов примут участие в организации военно-морского парада 9 мая в Севастополе. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина.

По её словам, эти ребята наиболее активно проявили себя в волонтерских мероприятиях и выиграли Всероссийский конкурс «Послы Победы».

Как сообщает официальный сайт всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», экспертная комиссия выбрала 200 лучших добровольцев, которые примут непосредственное участие в организации Парада Победы в Москве и военно-морского парада в Севастополе 9 мая.

Одним из условий участия в конкурсе была публикация в социальных сетях поста «Почему я хочу на парад?». Молодые люди делились своими мнениями о важности участия в самых значимых мероприятиях по случаю Дня Победы.

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