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Политика

Расширить доступ молодежи к архивам предложил Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости публиковать информацию из исторических архивов на ресурсах, ориентированных на молодых людей, сообщает агентство «Интерфакс».

«Считаю принципиально важным обеспечивать широкую доступность к архивным материалам, обеспечивать их публикацию, возможность обратиться к первоисточникам документов - это эффективные и действенные средства против разного рода домыслов и мифов», - сказал глава государства на заседании Российского организационного комитета «Победа».

По его словам, для размещения данных из архивов нужно создавать «современные, качественные интернет-ресурсы с интерактивными возможностями, с удобным поиском нужных сведений».

Кроме того, он заверил, что нужно ориентироваться на молодежь, которая активно пользуется социальными сетями.

«Ориентироваться, конечно, при этом, прежде всего, на молодежь, предлагая и продвигая соответствующие продукты с помощью тех же соцсетей», - сказал Владимир Путин.

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