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Политика

Переход на электронные трудовые книжки анонсировала Голодец

Социальный блок Правительства готовит перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки, соответствующие предложения будут сформулированы уже в этом году. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает «Интерфакс».

«Переход на электронный формат, на электронную версию. Есть сроки, думаю, что в этом году мы дадим такие предложения и дадим возможность, опцию пока «ходить» двум документам», - сказала вице-премьер.

Она также подчеркнула, что речь идет о плавном переходе, поскольку не вся страна готова переходить на электронную версию трудовых книжек.

«Это будет очень плавный переход, так же,  как мы ввели систему дистанционного труда, сегодня это записано и предусмотрено Трудовым кодексом и теперь в развитие этой системы мы должны сделать электронный документооборот в трудовом праве», - добавила Голодец.

По ее словам, переход на электронные трудовые книжки поддерживают работодатели и профсоюзы. «Я думаю, мы сможем в этом году подготовить хороший закон», - сказала она.

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