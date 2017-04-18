Деликатный вопрос

14:28, 20 апреля 2017, ПАИ

Иван Цецерский – долгожитель на псковской политической сцене, и, вне всякого сомнения, один из самых ярких и харизматичных ее обитателей. А апреле исполнилось 8 лет с момента, когда он занял пост главы Пскова. В том числе и это обстоятельство стало поводом для большого интервью с градоначальником. Впрочем, речь в нем шла не только и не столько о подведении итогов. Иван ЦЕЦЕРСКИЙ рассказал в беседе с Александром МАШКАРИНЫМ о том, кто из его коллег останется в новом созыве гордумы Пскова, почему соцсети для него важнее муниципальной газеты и готов ли он нести ответственность за провал «Ганзы-2019».

«Сохранится треть депутатов»

- Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов заявил, что кандидатами от партии на предстоящих выборах станут только те, кто победит на предварительном голосовании. А кого вы хотели бы видеть среди кандидатов в депутаты гордумы?

- Я бы хотел, конечно, сохранить преемственность в депутатской работе. Иначе опыт показывает, что когда новый депутат становится, например, председателем комитета, ему на раскачивание и понимание надо до полугода.

Есть депутаты, которые уже высказали нежелание участвовать в выборах, не хочу их называть.

Думаю, что после 28 мая, когда пройдет предварительное голосование, одна треть нынешних депутатов от «Единой России» в списки кандидатов не попадет. Сохранится человек 8-9, остальные будут новичками, такой у меня прогноз.

Внутрипартийное голосование «Единой России» должно дать право лидерам голосования войти в список кандидатов. Был на дебатах, например, в школе №10 и в ППК – очень сильные группы претендентов там сложились. А в школе № 5 дебаты? Два зама главы города, депутат гордумы, бывший председатель комитета по природопользованию, предприниматель – все пять подготовленные и активные люди.

Если хочешь победить, одних дебатов недостаточно – это вообще не главный показатель, надо идти во дворы с людьми общаться, в общественных мероприятиях участвовать. Округ должен жить в сердце претендента.

Естественно, меня интересует, кто пойдет на выборы от других партий. У меня прошли переговоры практически со всеми, за исключением «Справедливой России». Определенные очертания появляются. Это неплохо, когда Артур Гайдук планируется от «Яблока», подготовленный и адекватный депутат. От КПРФ - оставшийся за бортом областного Собрания Дмитрий Михайлов, он работал и в городской власти, и в Собрании. По линии ЛДПР на сегодняшний день оставили предпочтения за Сергеем Барабановым.



«Я не сторонник всенародных выборов»

- На протяжении нескольких лет ходят разговоры о том, что пора бы вернуться к модели прямых выборов главы города. Должен ли, на ваш взгляд, этот вопрос стоять в первоочередной повестке гордумы нового созыва?

- К сожалению, эта тема повестки дня областного Собрания депутатов.

- Вы можете выступить с законодательной инициативой.

- Дело не в инициативе, я уже неоднократно с инициативой выступал. Там, где нет проработки вопроса, политического понимания – вопрос не проходной. А это политический вопрос, и если его выносить, то он должен серьезно на партийном уровне, между депутатами-единороссами в гордуме и областном Собрании обсужден.

Двуглавую модель я бы исключил. Слишком много для этого есть оснований. Я не скрываю, что в свое время обращался к губернатору с предложением максимально учесть наработанную в Пскове практику и с нового созыва исключить двуглавую модель. Федеральный закон содержит пять форм местного самоуправления. В моем предложении существует глава муниципального образования как единое лицо, возглавляющее администрацию и избираемое либо из состава депутатского корпуса, либо на конкурсной основе из широкого круга лиц.

Если это будет не глава города Цецерский, я не собираюсь по этому поводу переживать. Важнее, как будет работать система власти. К тому, что изменения необходимы, нас подвиг президент Владимир Путин, который дал согласие на изменения порядка избрания глав регионов, а затем – порядок формирования Госдумы. Думаю, мы стоим на пороге подобных решений, каких - надо обсуждать.

Пока идет анализ этого предложения, не могу ответить, куда пойдет областной законодатель. Но предлагая эту модель, я велосипед не изобретаю.

Сейчас глава города идет в составе партийного списка, побеждает на выборах, получает право быть главой муниципалитета. Но при этом есть глава администрации, который решает огромный спектр своих внутренних задач. Четко определено, что он должен согласовывать, а все остальное он решает самостоятельно. Невозможно главу администрации каждый день держать на контроле. Мы либо должны значительно секвестрировать в полномочиях главу администрации Пскова, передав их главе муниципалитета, либо ввести ту модель, о которой я говорил.

Я до сих пор не являюсь сторонником участия кандидатов во всенародных выборах. Я до сих пор считаю, что выборы – это грязь. Но это только полбеды, с грязью можно справиться, всенародные выборы – это привлечение кандидатами огромного числа финансовых ресурсов. А они всегда являются впоследствии предметом торга в виде муниципального имущества или муниципальных финансов. Это неверный путь.

Пока нет оснований для хорошей политической системы «на низах», вводить прямые выборы я посчитал бы преждевременным. При этом не отрицаю легитимность прямых выборов. Но город должен развиваться без дрязг, без политической торговли. Не всегда можно считать, что прямые выборы – залог безоблачного развития муниципалитета.

У нас есть пример, когда всенародно избранный мэр Рыбинска через два месяца был арестован несмотря на то, что получил 78 % голосов. И сегодня он находится в тюрьме.

«Я мог бы составить конкуренцию»

- Вы постоянно делаете акцент на том, что ваши отношения, рабочие отношения с администрацией области, губернатором сложились. А есть какие-то еще не закрытые болевые вопросы и проблемы? Вы говорили, например, о межбюджетных отношениях.

- Встречи с губернатором по-прежнему регулярны. Прихожу с папкой проблем и вопросов и по пунктам – бам-бам-бам!

Сейчас в повестке вопрос Горводоканала, взаимоотношений с ЕБРР, завершение второй очереди строительства подземного водозабора; реализация всех проектов, связанных с Ганзой, проектов по городской среде.

- Вы глава Пскова уже восемь лет. О ваших губернаторских амбициях не говорил и не говорит только ленивый. Вы каждый раз отвечаете, что не имеете права бросить жителей Пскова.

- Вопрос очень…

- Деликатный?

- То, что деликатный, да… Сегодня губернатор работает в тесном контакте с главами муниципалитетов. Мы видим поддержку в его лице. Если бы у меня были губернаторские амбиции, я бы сегодня делал что: окучивал бы районы, встречался бы с активом, делал бы много чего-то такого регионально публичного за пределами города. Но я сегодня понимаю, что моя задача – это Псков, я здесь работаю насколько можно добросовестно и активно, насколько это позволяют ресурсы.

- Вы снова говорите то же самое, что всегда: остаюсь с псковичами. Иван Николаевич, если когда-нибудь администрация президента, партия скажут «надо», можно ведь отказаться, а можно и согласиться…

- В свое время было обсуждение, почему я не участвую в кампании по выборам депутата Госдумы. И, наверное, мог бы составить конкуренцию сегодняшним нашим депутатам Александру Васильеву и Александру Козловскому. Но есть много факторов. Во-первых, город. Во-вторых, год Ганзы.

- Это как раз год губернаторских выборов.

- Ну, я больше всего про Ганзу думаю. И к Дням Ганзы исполняющий полномочия губернатора будет уже назначен. Ни в коем случае не хочу выпячивать Ганзу под губернаторские выборы. Так получилось, что эти события совпадают. И, слава Богу, европейцы от нас 2033 год не забрали, как Год столичной Ганзы.

- То есть два раза?..

- Мы пока молчим и хотим, чтобы это всплыло как можно позже.

- Вы готовы, что с вами будут связывать не только успех Ганзы, но и ее провалы?

- Да. Я соглашусь с тем, что недосмотрел лично. С этим я соглашусь.

Я сегодня обозначаю, что на подготовку к Ганзе на ремонт дорог должно выделяться не менее 500 млн рублей в год. Если нет, то ничего хорошего не будет. Нельзя асфальтировать город к Ганзе, выделяя 150-200 млн в год. Нельзя! Это будет провал, я сегодня об этом говорю. А уже идет 2017 год. Следующий год – это год глобальных ремонтов, 2019 год – это перетекающие ремонты. У нас к Году Ганзы все должно быть готово под ключ!

Культура справится. Торговля – справится. Праздничное настроение у людей, сразу говорю, на 50 % зависит от погоды. Не будет дождя - все будет идти в песнях, в хорошем настроении, город реально будет жить духом Ганзы. Когда мы говорим «культурный туризм» - вот он самый настоящий и будет. Город будет наводнен гостями. Это будет такая тусовка, что я даже представить не могу!

Мы делаем Ганзу, чтобы привести город в порядок и чтобы люди почувствовали – их уважают в Европе, в России.

«Сдуру претенденты появиться не могут»

- Кто мог бы сменить вас на посту руководителя муниципалитета?

- Этот вопрос посещает меня в последнее время часто. Не только по отношению ко мне, но и по отношению к главе администрации Пскова.

Сдуру претенденты появиться не могут, это не могут быть просто хорошие люди, без достижений. Это должны быть какие-то ведущие бизнесмены, политики регионального уровня, руководители иных служб, в том числе правоохранительных. Спектр этих лиц есть.

В составе нынешней Думы я предполагал, что это могут быть два человека: Александр Копылов и Наталия Соколова. Затем я думал о Сергее Гаврилове и Игоре Сиротине. Теперь понимаю, что делать надо что-то еще. Александр Михайлович ушел от нас, а остальные не выразили желания перехватить пальму первенства. Надо ж не только должность занимать, но и на работе гореть.

- Новый созыв гордумы, который сформируется в сентябре, это еще и конкурс на должность главы администрации города. Есть ли сейчас понимание, продолжать ли трудовые отношения с Игорем Калашниковым? Насколько он эффективен? Есть ли к нему вопросы у городской Думы?

- Вопросы есть всегда. К любому руководителю. К самому Калашникову вопросов может быть меньше, но к системе администрации города – много. Никого не устраивает сегодняшнее отношение к состоянию городского хозяйства: ни к благоустройству, ни к озеленению. Нас не устраивает градостроительная работа. Мы рассчитывали, что с появлением главного архитектора города произойдут разительные перемены. Но их нет. Все сводится к каким-то публичным слушаниям, которые и так являются обязательным элементом после подачи заявок.

Где красивая работа по фасадам домов? Город должен получить чуть-чуть другую окраску. Город должен семимильными шагами идти по благоустройству к Ганзе. Я не вижу от граддеятельности серьезного набора мероприятий. Если этот ряд продолжать, все везде требует корректировки.

Социальная сфера. Мы понимаем, что, насколько можно, ее «закрыла» Мария Михайлова, несмотря на то что она приехала в Псков и как в омут с головой погрузилась в работу.

Возраст тоже дает о себе знать. Не хочу делать на этом акцент, но требуется уже поиск по заместителям преемников. Не скажу, что желающих мало. Но когда человек приходит, он спотыкается о неумение ориентироваться в круговороте муниципальной, региональной жизни, межбюджетных отношений.

Межбюджетные отношения – это корень зла. Когда ты понимаешь, что, если не финансировать хотя бы в среднем объеме ремонт дорог, это когда-нибудь рухнет, как в этом году. Ехать по городу после зимы стыдно. Стыдно за содержание дорог.

Но содержать их без денег нельзя.

Вот не будет работать лагерь «Нептун» - сотни детей в него не попадут. Нам нужны средства. Вот новую школу заселим, а на капитальный ремонт садика, в котором была инженерно-лингвистическая гимназия, нужны деньги, это десятки миллионов рублей. Что, они в бюджете заложены? Нет. Надо срочно делать переоценку расходной части бюджета, чтобы направить деньги на садик, чтобы успеть его открыть.

- Вы кратко коснулись перечня проблем городского хозяйства. Это все – вопросы к Калашникову, Захарову или главному архитектору. Когда появился главный архитектор, ожиданий действительно было много. Когда появился Захаров, он поразил всех своей открытостью и публичностью. Но практика показала, что от комментариев журналистам до реальных действий – пропасть. Будут какие-то кадровые выводы?

- Сейчас вся система местного самоуправления работает над исполнением бюджета. Коней на переправе не меняют, хотя мне это выражение и не очень нравится. Захаров старается исполнять свою работу и делает столько, сколько ему позволяет глава администрации города. Но доверие, которое было дано Захарову, не безгранично и не вечно. У депутатов вопросов все больше и больше. Эти вопросы и на дебатах на предварительном голосовании «Единой России» поднимаются, я бы посоветовал отдельным руководителям городской администрации дебаты посетить, послушать, что говорят горожане.

Надо искать креативные решения, не на все можно найти денег. Вот кто виноват, что у нас в спортивном клубе «Мастер» стоит пустой целый этаж? Говорят, дайте 12 млн на ремонт, тогда он точно заработает. Так может быть, на первом этапе надо, извините, не двери с золотыми ручками делать, а по минимуму посмотреть, косметический вариант? И поставить тренажеры, которых у нас около ста штук в ящиках стоит – и пускай горожане оздоравливаются!

- Что за тренажеры?

- Мы их получили несколько лет назад, еще в бытность Петра Слепченко. Они стоят. Так ведь нельзя! Начни мы сейчас смотреть – вдруг не окажется двигателя какого-то, винтика-шпунтика – кто за это должен отвечать? Руководитель направления!

Или вот на оборудование автобуса, чтобы детей возить на соревнования, по технике безопасности надо 2-3 млн рублей. Но у нас их нет! Мы сейчас на исполнения предписаний Роспотребнадзора смогли направить только 10 млн рублей вместо 300.





«Будь я начальником УГХ…»

- За несколько лет в Пскове реализовано несколько крупных инфраструктурных проектов: реконструированы парки, набережные, несколько улиц. Впереди проект по ул. Свердлова, Окольному городу. Но есть ощущение, что денег на качественное содержание сделанного городу не хватает. Взять фонари на набережной у Кремля: как стояли, так и стоят битыми. Это нехватка ресурсов или снова работа служб городского хозяйства?

- Закрывать все одними деньгами, понятно, что их не хватает, все-таки неправильно. Взять Детский парк. В чьем ведении он находится? Муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха имени Пушкина». Кто мешает сегодняшнему руководителю, с одной стороны, в рамках гарантии работать с подрядчиком, выполнявшим работы, или свои доходные ресурсы направлять на развитие парка? Вот лестница от библиотеки Каверина - она включена в новый проект.

Другой момент. Организационный ресурс. Можно заключать соглашения с бизнес-сообществом. Отдать бизнесу набережную реки Великой, палатки там все равно ставим, заключить соглашение с ТПП, например: вы предоставляете места торговать бизнесу, но, со своей стороны, возьмите на себя вот это.

Нашему управлению городского хозяйства не хватает плановой, системной работы, а не стихийной, как сейчас. Завершается апрель – плана благоустройства нам до сих пор не представлено, так и год завершится. Этот план в январе должен быть утвержден. У нас что, администрация города не знает, что надо делать?! Получается, не знает: где тротуары ровнять, где спиливать, где газоны устраивать. Я бы это за две недели написал, если бы был начальником УГХ.

- Почему застройка в Пскове никак не примет упорядоченный вид – с нормальными парковками, рекреационными зонами, хорошими детскими площадками?

- Все намного сложнее и проще. Где градостроительные нормативы, утвержденные законом области? Нету. Поэтому все строят, как строят. «Сколько у тебя парковок предусмотрено к дому»? – «8 %». –« Да ты что, обалдел?» Да потому что работают по старым нормативам!

Новые кварталы строятся в тех, старых нормативах. Поэтому у нас нет велодвижения, нет площадок для выгула собак, нет толком рекреационных зон.

- Так что вам мешает выступить субъектом законодательной инициативы, выступить с проектом?

- Чтобы это сделать, надо кинуть огромные силы на разработку проектов, которые бы учитывали не только Псков, но и районы.

- То есть ничего не изменится.

- Я сам за это переживаю.

«Дорогой друг и товарищ, когда наведешь порядок?»

- Иван Николаевич, как вы считаете, почему каждый раз, когда в городе где-то происходит вырубка деревьев, начинаются протесты активистов, местных жителей?

- Потому что никогда нет публичного обсуждения проектов. Чтобы не неделю, как бывает, а полгода. Возьмем ул. Калинина. Большой проект? Почему людям не объяснили: там спилим, тут посадим…

- Там как раз объясняли.

- Ну слава Богу, но разговоры-то до сих пор.

Но там, где у нас происходит без обсуждения с людьми, всегда будет недовольство. Изучал опыт европейских стран. Там каждый проект – на сайт, обсуждение идет, каждый специалист, горожане защищают свои точки зрения. И минимум месяц.

А что у нас происходит, что делает наша городская администрация? У нее сроки горят! Не будет документов - не войдет в министерскую программу, и поскакали все!

Вот в чем проблема. Тут не только субъективизм, это еще и 44-й ФЗ. Или постановление правительства по городской среде - принимается в середине февраля, а к 1 апреля уже должна была быть опубликована программа ремонта дворовых территорий. С ума сойти. За один месяц? Пройти все дворы, обсудить в каждом с горожанами, что и как. А февраль еще и зимний месяц, еще снег лежит.

Так не делается.

- А что с городскими долгостроями: территория на «яме» (ул. Коммунальная), рынок «Фавор» на Четырех Углах, другие территории? Их история длится уже с десяток лет.

- Как бы я хотел, чтобы главный архитектор города [Сергей Кондратьев - ПАИ] на это ответил сам! За развитие территории города отвечает начальник управления градостроительной деятельности тире главный архитектор.



- Когда последний раз депутаты гордумы вызывали его на парламентский час?

- Хороший вопрос. Поставлю его нашей фракции.

- Когда с улиц летом исчезнет пыль, а зимой – грязь? Или снова денег нет на современные технологии уборки города? Петербург в последнее время любят приводить в пример: там зимой дороги не посыпают реагентами и песком, а просто чистят от снега улицы и вывозят его.

- Дело не в этом. Самое плохое – много открытой земли. Где посеяна трава, пыли нет. Газоны вытоптаны везде.

Один из депутатов поднимал вопрос: большегрузы со строительства социального городка выезжают на улицы с грязными колесами, грязь разносится. Какие там технологии, о чем вы! Нет у нас контроля.

Они колеса мыть должны. Мы заставили это [руководителя группы компаний ЛУГ Яна] Лузина делать, когда он «Акваполис» строил.

Я на прошлой неделе поймал Захарова, говорю ему: дорогой мой товарищ и друг, когда ты наведешь порядок, сколько у тебя человек в подчинении? Ответ: пятьдесят. Выдели одного-двух человек на каждый избирательный округ, пусть проезжают каждый день, видят проблемы. Нет у него планомерной работы.

«Отправил бы в отставку»

- Вы уже наговорили достаточно на отставку нескольких городских чиновников.

Ну и что, я не стесняюсь. С удовольствием бы отправил в отставку главного архитектора. Он может быть хорошим человеком, к его человеческим качествам вопросов нет, но те надежды, которые на него возлагали псковичи, он не оправдал…

Почему ко мне постоянно обращаются: глава города, наведите порядок! Да потому что этот не работает, этот и этот! А ко мне обращаются, потому что я «корень зла» - публичное лицо.

- Неоднократно возникали ситуации, когда выбор конкретного логотипа, дизайнерского решения отдавался на откуп не специалистам, а чиновникам. Яркий пример – «Аллея героев» на площади Победы, которую разработал председатель комитета по культуре Мартынов и «благословил» Калашников. Как вы относитесь к такой практике?

- Конечно, все, что делается на века, должно проходить общественное обсуждение. С другой стороны, бизнесмен вложил свои средства. Наверное, место неплохое, ряд патриотических, исторических памятников. Но вариантов исполнения можно было сделать столько, что не дай Бог!

- Вот и сделали – не дай Бог, считают многие горожане.

- Я не главный архитектор, что случилось, то случилось. Подрядчик, который это выполнял, ни при чем, он сделал подарок городу за свой счет.

Но давайте разбираться, у нас что, администрация области живет своей жизнью? Ведь есть комитет по охране памятников: почему он согласовал? Это ведь Окольный город, охранная зона. Не может один Калашников сдуру решить, где ставить эти знаки.

- Псковичи сетуют, что в городе «вымываются» важные для Пскова, знаковые места: закрыты старейший книжный магазин, цветочный, теряет «намоленное» в буквальном смысле место Театр кукол. Вы видите такую проблему? Как относитесь к точке зрения, согласно которой городские власти должны поддерживать и «в ручном режиме» сопровождать такие предприятия, даже коммерческие, чтобы центр города не терял атмосферу, не заполнялся безликими сетевыми кафе, салонами связи, банковскими офисами, супермаркетами?

- Мне сложно судить. К сожалению, бизнес живет по своим законам.

Фотография на Октябрьском, магазин «Находка», магазин «Сказ» - действительно знаковые вещи. Но это бизнес. На бизнес мы влиять не можем.

«Социальные сети важнее «Псковских новостей»

- Вы довольно активны в социальных сетях, но вас легко спровоцировать. Вы легко ведетесь на всякого рода провокации. Вам социальные сети вообще зачем? Кажется, ваш избиратель в них не сидит.

- В соцсетях ко мне обращается большое число людей, в личку пишут или потом мы с ними встречаемся. Даю комментарии, ответы – я отвечаю всем, кто затрагивает мою работу.

Мне неприятно, когда огульно обвиняют. Я мог бы не отвечать, но привык это делать. Да, иногда говорят: «Ты повелся на провокацию». Да я просто пытаюсь ответить! Если кто-то пытается спровоцировать намеренно, так этот человек сам по себе низкий.

Если вы говорите о конкретном гражданине [речь идет о лидере регионального отделения партии «Родина» Константине Вилкове - ПАИ] имя которого я не хочу называть, то я ему написал: вы далеки от понимания жизни города. Я предложил ему встретиться, рассказать, чем живет город Псков – нет отклика. Видно, что ему это неинтересно.

Такие молодые политики, пытаясь дорваться до власти, имеют крайне слабое представление о реальном положении дел, не разбираются в природе ситуации. Конечно, легче прокукарекать, заработать дешевую популярность. Но популизм – это вчерашний день, народ не воспринимает лозунги политшантрапы.

В соцсетях большое число людей благодарят меня за информацию. У меня в друзьях около 4 тысяч человек, и иногда соцсеть для меня важнее, чем «Псковские новости». Пока газета раскачается – я в это время уже и напишу, и обратную связь получу. Горожане мне о проблемах пишут, я мимо ушей этого не пропускаю. И предложения от псковичей тоже, безусловно, важны. Идея велопробега, идея народного парка например - из соцсетей.



«До объездной дороги – городская черта»

- Иван Николаевич, сразу несколько инфраструктурных проектов были реализованы де-факто в границах Пскова, де-юре – в Псковском районе: Ледовый дворец, «двойка», дома на Владимирской, Никольской, Михайловской. Какие планы на экспансию, на поглощение территорий района?

- Псков вел и продолжает вести работу по объединению с рядом территорий района. Федеральный закон в данном случае уже изменился, буквально месяц назад появились новые требования для объединения муниципалитетов, городских округов. То есть на федеральном уровне правовое поле еще больше уточнено.

В первую очередь, до объездной дороги – это будет городская черта. На мой взгляд, временная перспектива для этого не более чем два года. В техническом плане этот процесс уже почти завершили. Осталось некоторым службам выяснить взаимоотношения. Например, в части установления тарифов, налогов. Электроэнергия в Пскове в два раза больше, чем в районе, транспортный налог у нас выше, земельный налог. Налоговое бремя – это слишком сложный вопрос, чтобы не обращать на него внимание.