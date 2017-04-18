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Политика

Исполнение бюджета Пскова за 2016 год рассмотрел профильный комитет гордумы

19 апреля в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Евгения Самуйлова. Члены комитета рассмотрели исполнение бюджета города за 2016 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Как проинформировала депутатов начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт, доходная часть исполнена на 93,1% от запланированных годовых назначений и составили 4 млрд  368 млн 36,7 тысяч рублей.  В общем объеме налоговые и неналоговые доходы составили - 37,1%, безвозмездные поступления - 62,9%.

Исполнение бюджета города Пскова по расходам составило 90,5% от утвержденных бюджетных ассигнований или 4 млрд 372 млн 786,3 тысяч рублей. За 2016 год бюджет города Пскова исполнен с дефицитом в сумме 4 млн 749,6 тысяч рублей или 0,4% от суммы налоговых и неналоговых доходов без учета поступлений по дополнительному нормативу. Размер дефицита бюджета не превышает ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Депутаты согласовали исполнение бюджета за прошлый год, данный вопрос будет включен в повестку очередной апрельской сессии гордумы.

Также парламентарии рассмотрели вопросы о внесении изменений в земельный налог для садоводств и их членов. Также по обращениям жителей на заседании комитета был снижен возраст льготников с 80 до 75 лет, которые ранее должны были ежегодно собирать подтверждающие справки из Пенсионного Фонда о том, что не работают. Депутаты посчитали, что было бы разумно снизить возрастную планку и избавить пожилых людей от справок. Теперь для получения льготы при исполнении 75 лет необходим будет только паспорт.

Кроме того, члены бюджетного комитета заслушали и приняли к сведению информацию о реализации Администрацией города мер, направленных на устранение нарушений, выявленных в результате мероприятий муниципального финансового контроля за 1 квартал 2017 года, о задолженности по неналоговым доходам, которые администрирует КУМИ Пскова,

Помимо этого, депутаты рассмотрели вопрос о задолженности нанимателей муниципального жилищного фонда и о выполнении плана по ее уменьшению, об оптимизации расходов городского бюджета за счет сокращения затрат на коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение МО «Город Псков» муниципальной программы по созданию условий для повышения качества обеспечения населения.

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