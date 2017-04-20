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Общество

40 млн рублей дополнительно направят на формирование в Пскове комфортной городской среды

В 2017 году на формирование в Пскове комфортной городской среды будет дополнительно направлено 40 млн рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом заявил глава города Иван Цецерский.

Фото pskovgorod.ru

Средства выделены на региональную столицу по правительственной программе «Формирование комфортной городской среды». Федеральная субсидия на Псковскую область в целом составила около 141,7 млн рублей.

На 2017 год депутаты Псковской городской Думы утвердили План ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. План составлен в разрезе 12 городских округов с разбивкой по 68 адресам на общую сумму 84 млн рублей - по 7 млн рублей на округ. В этом году сумма на ремонт дворов в рамках Плана увеличена вдвое по сравнению с 2016 годом.

Таким образом, общий объем средств, которые планируется потратить на благоустройство городских дворовых территорий в текущем году, составит 124 млн рублей.

Фото pskovgorod.ru

По программе «Формирование комфортной городской среды» муниципалитет составит отдельный список территорий, обязательных для благоустройства, выбранных с учетом мнения жителей. Программа будет синхронизирована с текущим Планом ремонта дворовых территорий, а также с Планом капитального ремонта домов, инженерных сетей и так далее.

В рамках правительственной программы «Формирование комфортной городской среды» не позднее 31 декабря 2017 года муниципалитету предстоит составить перспективный План благоустройства на 2018-2022 годы: всех дворов, всех общественных зон и объектов частной собственности, а также перечень объектов водоснабжения, нуждающихся в реконструкции.

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