В моде тёплые коты

16:58, 25 апреля 2017, ПАИ

Сегодня почти в каждой семье есть домашний питомец – чаще всего это кошка или собака, но встречаются и разные виды птиц, грызунов и аквариумных рыбок. Некоторые заходят дальше и поселяют у себя в квартире ежей, ящериц, пауков или тараканов. Об экзотической живности, обитающей в домах псковичей, мы поговорим немного позже, а пока хотелось бы остановиться на четвероногих друзьях, которые чаще всего живут с нами под одной крышей. В очередном выпуске «ПАИ-ZOO» мы расскажем об особенностях содержания и ухода за домашними животными, их потребностях и обязанностях владельцев.

О том, как создать комфортные условия для нового друга, следует задуматься еще до его появления в вашей жизни. Однако, люди часто не понимают, что это живое существо, которое требует заботы и внимания, что у него есть свой характер и потребности. И когда питомец перестаёт соответствовать ожиданиям, хозяин запросто может выкинуть его на улицу. Поэтому, когда ваш ребенок в очередной раз притащит домой милого котёнка или щенка, подумайте о том, что поселить животное у себя дома - это огромная ответственность. Братья наши меньшие порой напоминают детей: за ними нужен глаз да глаз, и их нельзя прогнать из дома за провинность. Да и сослаться на занятость и усталость, когда пёс выбежит навстречу с поводком, а кот вытащит на порог пустую миску, тоже не получится.

Есть, чтобы жить

Если вы всё же решили завести домашнего питомца, будьте готовы к некоторым сложностям на первых порах. И совершенно не важно, подобран зверь с улицы или куплен за баснословные деньги у заводчиков – любой из мохнатых требует особого ухода. Конечно, правила содержания собак и кошек различаются, однако существуют и общие принципы, которые нельзя игнорировать. Первый из них – правильное кормление, и именно на этом этапе люди чаще всего допускают ошибки. Нужно понимать, что пищеварение кошки или собаки сильно отличается от человеческого, поэтому никогда не стоит кормить хвостатого из своей тарелки. Во-первых, это не совсем гигиенично, во-вторых – есть риск подорвать здоровье любимца. Конечно, иногда можно побаловать просящего кусочком колбасы или рыбы (в зависимости от предпочтений животного, некоторые едят даже огурцы), но не стоит этим злоупотреблять.

Поэтому, прежде чем принести в дом животное, поинтересуйтесь, чем его нужно кормить. Лучше посоветоваться со специалистами, но можно поискать рекомендации и на просторах Интернета. В любом случае вариантов будет два: кормление натуральными продуктами или специализированным питанием. И что бы вы ни выбрали – не жалейте денег на нового друга! Покупайте хороший специализированный корм известных торговых марок, только свежее мясо и другие продукты, качество которых не вызывает сомнений. Помимо этого, всем животным, особенно малышам, требуются витамины, которые, как правило, содержат в себе все качественные корма. Если вы кормите «натуралкой», витамины необходимо регулярно покупать в ветаптеке. И помните, что возле миски с едой всегда должна быть чистая свежая вода, которую следует менять хотя бы пару раз в день – жидкость животным требуется не меньше, чем человеку.

Ни в коем случае не забывайте регулярно кормить питомца – он ведь не сможет сам открыть холодильник и приготовить себе еду! Поэтому, если вам нужно отлучиться куда-либо на пару дней, найдите человека, который позаботиться об оставленном в одиночестве звере.

В числе самых распространённых ошибок, которые допускают владельцы кошек и собак – смешивание разных рационов, их чередование, а также перекармливание. Всё перечисленное может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, поэтому лучше всё-таки ознакомиться со специализированной литературой и узнать, чем и в каком количестве кормить вашего мейн-куна или ротвейлера.

Есть также ряд заблуждений. Например, воображение рисует нам кошку, которая пьет молоко из блюдечка и ест рыбу из миски. Но молоко лишь расстроит её желудок (это касается и собак), поэтому лучше давать кефир, а постоянное употребление рыбы в некоторых случаях может стать причиной мочекаменной болезни, аллергии и воспалительных процессов. Помните, что и кошкам, и собакам противопоказаны некоторые продукты, в числе которых сладости, выпечка, сырая рыба, виноград, картофель, чеснок и лук, полуфабрикаты, колбасы, копчености, консервы, все острое, жареное, жирное, маринованное, соленое, слишком холодное или слишком горячее. От всего этого вашего питомца лучше оградить, даже если он не сводит с вас глаз на протяжении всего ужина.

Чтобы четвероногий друг жил долго, был всегда весел, активен и здоров, нужно обеспечить ему сбалансированное питание. А если ваш питомец вот уже несколько суток отказывается от еды, стал неактивным и грустным – это повод для беспокойства, и нужно обратиться к ветеринару.

Не навреди

В случае какой-либо экстренной ситуации как можно скорее покажите животное специалисту, которого, к слову, необходимо посещать и в профилактических целях. Ответственные хозяева выбирают ветеринара с такой же тщательностью, как и семейного или зубного врача, потому что от хорошего специалиста напрямую зависит здоровье и благополучие любимца, да и его хозяев тоже.

На сегодняшний день в Пскове достаточно ветеринарных клиник и кабинетов, в которых работает множество специалистов. К какому из них обратиться, каждый человек выбирает либо по отзывам, либо по случайному стечению обстоятельств. В любом случае, при посещении ветврача обратите внимание, насколько хорошо оснащен и чист его кабинет, как он общается с вашим животным, а сидя в очереди, послушайте, что говорят о нём люди. Вряд ли хорошим специалистом окажется человек, который проявляет грубость в отношении животного, даёт ему подзатыльники и вообще, по слухам, загубил уже сотню собак и котов.

И помните – легче справиться с болезнью, выявленной на начальной стадии, поэтому ветеринара необходимо посещать регулярно, даже если внешние признаки заболевания отсутствуют. Животное ведь не может сказать, что его что-то беспокоит, и даже не всегда способно это показать. Поэтому не пренебрегайте походами к врачу, в том числе для вакцинации и избавления от внешних и внутренних паразитов – гельминтов, блох, клещей. Для этого существуют специальные медикаменты, о которых расскажет ветеринар или сотрудник ветаптеки.

Кстати, в экстренных случаях перед поездкой к врачу вы можете самостоятельно оказать первую помощь питомцу. К примеру, завернуть кошку в полотенце или в плотное покрывало, чтобы утеплить и ограничить ее движения; сделать стерильную повязку для остановки кровотечения; при ожоге - наложить компресс из холодной воды и держать его до самой клиники; при возможном отравлении - не заставлять животное отрыгивать; при солнечном ударе - поместить пострадавшего в прохладное место и протереть холодной водой, постараться напоить небольшим количеством воды; при обморожении следует срочно поместить хвостатого в теплое место и аккуратно размораживать поврежденные зоны с помощью полотенца, смоченного в теплой воде, до тех пор, пока они не покраснеют. В данном случае могут быть повреждены лапы и кончики ушей, и стоит обратиться к ветеринару. Кстати, всё перечисленное распространяется не только на домашних питомцев, поэтому, если вы увидели пострадавшее бездомное животное – не проходите мимо, попробуйте ему помочь.

Пристроить сложнее, чем стерилизовать

К слову, чтобы не размножать бездомных животных, нужно, прежде всего, стерилизовать домашних. Для тех, кто еще не знает: стерилизация и кастрация – это операции по удалению репродуктивных органов, благодаря которым у животного исчезает половое влечение и полностью утрачивается способность к размножению.

Однако, несмотря на призывы псковских зоозащитных организаций, владельцы кошек и собак очень неохотно соглашаются на процедуру, вокруг которой ходит множество мифов. К примеру, многие считают, что после операции животные быстро набирают лишний вес, чувствуют себя ущербными, собаки утрачивают свои охранные и охотничьи качества. Всё это не соответствует действительности – активность питомцев только увеличивается, от кризиса личности они не могут страдать априори, а на природные инстинкты стерилизация и кастрация не оказывает никакого влияния. Не стоит также считать стерилизацию опасной – по статистике, непереносимость наркоза у кошек и собак встречается крайне редко, чаще всего - в преклонном возрасте. Многие пичкают питомцев препаратами, подавляющими половое влечение. Но это тоже не выход, они могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, в том числе злокачественных образований.

Ну и, самое распространенное заблуждение – «я легко найду хозяев для всего потомства». Нет, не найдёте, особенно, если ваше животное не породистое. Куда вы будете пристраивать по 6-9 щенков и 5-6 котят два раза в год? К тому же, в свете последних событий, они могут попасть совсем не в «добрые руки» и в итоге пополнить армию безнадзорных животных. Тем более, пристраивая детёнышей своего любимца, вы отнимаете шанс найти дом у тех, кого уже выбросили на улицу.

Существует также мнение, что кошка или собака должна обязательно родить, и только потом ее можно стерилизовать. Это не так. Стерилизовать животное можно после первой же течки - признака того, что половые органы сформированы. Поэтому не ждите у моря погоды и смело обращайтесь в любую ветеринарную клинику, где предлагают услуги по стерилизации. Цены могут варьироваться. К примеру, операция для кошки будет стоить от 1500 рублей и выше. Есть в Пскове и пункт льготной стерилизации в пункте передержки АНЗО «Шанс», куда обращаются те, кто подобрал животное на улице. Операция здесь проводится за пожертвование, которое должно покрыть стоимость наркоза и расходных материалов.

Если у вас есть домашние животные, не представляющие племенной ценности, и вы не готовы брать на себя ответственность за их потомство, то стерилизация – единственно разумный и гуманный выход. Куда гуманнее, чем самостоятельно лишать жизни котят и щенков или выбрасывать их на помойку.

Красота и здоровье

Не стоит забывать и о том, что многие животные требуют специального ухода: стрижки шерсти, расчесывания колтунов, обрезания когтей. Эти процедуры проводятся не столько для красоты, сколько для комфорта и здоровья питомцев. Так, например, пушистых и длинношерстных животных необходимо вычесывать ежедневно, а гладкошерстных – в периоды линьки. Это предотвратит появление комочков (в том числе, в желудке), а также защитит от блох. Ну и, конечно, спасёт ваш ковер от клочьев шерсти.

Еще одна необходимая процедура – уход за когтями, больше всего это касается собак, так как коты способны сами стачивать когти. Однако, последним тоже лучше делать «маникюр», особенно, если животное не посещает улицу. Это нужно не только потому, что иначе кот захочет драть мебель, но и для его комфорта – длинные когти будут цепляться за ковры, что может привести к травме. Подстригать когти следует очень осторожно, чтобы не задеть нервные окончания, а при появлении крови - сразу обработать антисептиком.

Нельзя оставлять без внимания и уши питомца – их нужно чистить при помощи салфеток и ушных палочек. Конечно, собаки и коты нуждаются не в ежедневном очищении слухового прохода, а по мере накопления серы. Однако, если она появилась на следующий же день после чистки, да еще и источает неприятный запах, обратитесь к специалисту – в ухе может быть клещ. Так же следует поступить и в случае, если при проведении процедуры ваши питомцы начинают чесаться, дергать головой, выть и вести себя слишком агрессивно.

Как ни удивительно, но собакам и кошкам требуется чистить зубы, причем, регулярно. Пренебрежение уходом за ротовой полостью может привести к печальным последствиям – так же, как если бы мы перестали чистить зубы по утрам и посещать стоматолога. Средства для очистки зубов и специальные щётки продаются в зоомагазинах, а ветеринар объяснит, как правильно провести данную процедуру. Только не вздумайте использовать зубную пасту, предназначенную для людей - животные глотают ее и наносят вред желудку. К уходу за ротовой полостью животного также относятся правильное кормление, борьба с зубным налётом, снятие зубного камня. Проверять состояние зубов у ветеринара необходимо, по крайней мере, раз в год, а начинать чистить зубы лучше с молодого возраста - так питомец научится спокойно реагировать на процедуру. Кроме того, следует давать кошке или собаке специальные игрушки для укрепления зубов и избежания их переломов.

Стоит обращать внимание и на состояние глаз любимцев, так как низкая влажность в городских квартирах, обилие пыли и даже парфюмерия далеко не лучшим образом сказываются на них. Глаза здорового животного должны быть яркими и блестящими, без чрезмерного слезотечения или накопления гноя, а покрасневшие, раздраженные или слезоточивые указывают на возможность инфекции. При ухудшении состояния глаз и, тем более, ранах - бегом к ветеринару.

Домашнего питомца непременно нужно мыть. В водных процедурах больше всего нуждается собака, так как кошки - довольно чистоплотные животные, они моют себя сами, поэтому не нуждаются в частых купаниях, если не выходят за пределы квартиры (исключение - некоторые экзотические породы). Моющие средства лучше не использовать, чтобы не повредить защитный липидный покров кожи. Если же ваш пушистик вернулся с прогулки по уши в грязи или подцепил паразитов - помойте его с помощью специально предназначенного для этого шампуня. «Человеческие» средства для этого не подходят категорически. Ещё один важный момент - шампунь не должен попасть в глаза и уши питомца, для этого его голову моют в последнюю очередь и очень аккуратно. После купания грязнулю нужно вытереть полотенцем и расчесать.

Чистота помещения, клеток, поилок, подстилок и лотков также играют важную роль в уходе за животными. Мало кто хочет жить в грязи, к тому же, она опасна. В «заросших» грязью подстилках могут завестись мелкие насекомые, а на неубранном пороге дома питомец рискует обнаружить множество ядовитых для него веществ, например, частицы реагентов, которыми посыпают дороги. Не забывайте мыть посуду - в грязных мисках обязательно заведутся бактерии, и животное может заболеть. Кроме того, многие четвероногие отличаются чистоплотностью и могут впасть в апатию при виде грязных клеток или мисок, отказаться ходить в туалет в грязный лоток и оставить вам «сюрприз» в другом месте.

Кстати, что касается туалета, то к нему нужно приучать с самого первого дня, потом будет намного сложнее. Чтобы дать понять котёнку, что вы от него хотите, следует помещать его в лоток (желательно, с гигиеническим наполнителем) каждый раз после того, как он поел. Также поступайте и тогда, когда зверь начинает копаться во всех углах и искать укромное место – он явно хочет справить нужду. Что касается собак, то после кормления и сна обязательно выводите их на улицу, если вы не планируете устроить туалет в доме (как часто делают для маленьких собачек). Делать это необходимо несколько раз в день примерно в одно и то же время. Однако, мало кто быстро усваивает новые знания, и на первых порах лучше убрать с пола все ковры и дорожки, иначе вам предстоит их долго и часто стирать. По той же причине пореже берите котят и щенков на кровать. Надо понимать, что они не роботы – не надо сильно ругать нашкодившего малыша, который, возможно, просто не смог сдержаться или описался от страха. Ни в коем случае нельзя бить провинившегося питомца, от этого он может стать агрессивным, боязливым и даже мстительным.

Вместе весело шагать

Естественно, нельзя ограничиваться только лечебными процедурами, обязательно нужно организовать питомцу досуг. Кошки чаще всего развлекают себя сами – достаточно купить им подходящие игрушки. Однако, пушистик будет признателен, если вы возьмёте в руки шнурок и побегаете с ним по квартире. Да и просто уделяйте внимание четвероногому другу – разговаривайте с ним, гладьте, не забывайте, что вы теперь живёте не одни.

Оособое внимание требуется собаке. Не просто выводите животное «в туалет», а обеспечьте полноценный выгул на 1,5-2 часа в сутки. Вы можете совместно заниматься спортом (бег, велопрогулки), а также поиграть в активные игры, например, с мячом. Помимо этого, собаку придётся дрессировать, обучать командам – своими силами или с помощью кинолога.

Кстати, выгуливать и дрессировать собаку нужно только в тех местах, где это не запрещено законом. К примеру, не следует превращать в отхожее место вашего питомца детскую или спортивную площадку, территорию детского сада или школы. Для выгула собак в Пскове в ближайшее время оборудуют 5 площадок, а пока их чаще всего выводят на дворовые территории. Во время прогулки не забывайте следить за чистотой города и убирать в пакетик всё, что оставил ваш пёс под кустом.

А вот для дрессировки идеально подойдёт пустырь или поле, где вы и ваш питомец никому не помешаете. Будет лучше, если ваша овчарка не побежит за брошенной палкой через весь двор, где рискует сбить с ног идущую из магазина старушку. Более того, для безопасности окружающих собака, особенно, крупная, должна гулять на поводке и в наморднике. И сразу пресекайте её попытки побежать за кошкой или наброситься на проходящего мимо человека.

К сожалению, многие хозяева не уделяют своим питомцам должного внимания и отправляют их на прогулку в одиночестве. Но отпуская кошку или собаку на самовыгул, не забудьте, на всякий случай, попрощаться. Потому что на «вольных хлебах» вашего пушистика ждут серьезные испытания, и однажды он просто не вернется домой. Причин этому может быть несколько, и одна из них страшнее другой. Так, обезумевший от счастья и свободы зверь легко может угодить под машину и погибнуть, остаться инвалидом или стать причиной аварии с человеческими жертвами. При этом, как показывает практика, владелец скорее откажется от животного, чем станет за него отвечать.

Могут подстерегать ваше животное и другие беды – живодеры и догхантеры, которые, возможно, живут в соседнем подъезде. Домашнее доверчивое существо без хозяина легко пойдет на контакт с незнакомым человеком, тем более, если это ребёнок. Нередко такое «общение» заканчивается увечьями и мучительной смертью любимца. Ну, а догхантеры просто раскладывают отраву с приманкой, что не оставляет шансов на выживание безнадзорному животному.

Рискует ваше милое домашнее создание пострадать и от лап другого животного, закалённого жизнью в суровых условиях улицы, а также заразиться серьезными заболеваниями и паразитами. И в каждом из этих случаев исход может быть плачевный.

Бесконтрольное размножение – ещё одна причина не выпускать четвероного друга на улицу без присмотра. Если у вас нестерилизованный самец – это еще полбеды, скорее всего, он просто примкнет к какой-нибудь «собачьей свадьбе» и попугает горожан, но может и нанести им увечья. А вот нагулявшаяся самка принесёт домой «в подоле», и вам придётся придумывать, куда деть нежданное потомство. Обычно, оно отправляется на улицу, к сердобольным согражданам или волонтерам. Впрочем, о пользе стерилизации мы говорили ранее.

Однако, даже если ваш питомец стерилизован, это не повод отпускать его одного! Даже в хорошо известном районе он может потеряться и не найти обратную дорогу. И то, что ваш четвероногий друг до сих пор всегда возвращался, вовсе не говорит о его интеллектуальных способностях. Просто ему несказанно везло.

Ежедневно в социальных сетях псковичи публикуют объявления с примерно одинаковым содержанием: «В нашем районе бегает собака с ошейником. Видно, что домашняя, к людям подходит. Помогите найти хозяина». В большинстве случаев это отпущенное на самостоятельный выгул животное, реже - упущенное из виду на прогулке или оборвавшее поводок. И в результате псковские приюты оказываются переполнены травмированными, заблудившимися кошками и собаками. Среди этих жертв самовыгула когда-нибудь окажется и ваш Барсик или Дружок, если не перестанет гулять один.

Псков без жестокости

Кстати, перечисленные правила выгула четвероногих друзей, права и обязанности их владельцев, условия содержания, перевозки, регистрации и захоронения прописаны в законе Псковской области «О содержании и защите домашних животных». В документе, в частности, говорится о том, что псковичи обязаны содержать домашних животных в соответствии с их биологическими особенностями, в достойных условиях, гуманно обращаться с ними, не оставлять без пищи и воды, а в случае заболевания - оказать квалифицированную ветеринарную помощь. Оставлять домашних животных без попечения категорически запрещено! К сожалению, увеличивающееся количество бездомных кошек и собак свидетельствует о том, что в полную силу закон не работает, либо жители Псковской области не знают о его существовании. Хотя, казалось бы, всё указанное в этом документе - прописные истины, о которых говорится еще в начальной школе.

Один из пунктов данного закона гласит, что владелец домашнего животного не имеет права жестоко к нему относиться. То есть, отговорки вроде «моя собака, что хочу, то и делаю!» - неуместны. Гибель или увечье питомца повлекут для виновного лица административную или даже уголовную ответственность. Конечно, хотелось бы, чтобы люди гуманно относились к животным не только из-за неотвратимости наказания (которое, к слову, сейчас не так уж и неотвратимо), но и просто исходя из здравого смысла. «Не может быть добрым человек, жестоко ведущий себя с животными», - сказал Артур Шопенгауэр. Так давайте же будем добрее!

И помните: мы в ответе за тех, кого приручили, каждый питомец очень сильно зависит от своего хозяина. Решая завести котика или собачку, очень хорошо подумайте, готовы ли вы предоставить ему кров и пищу, окружить любовью и заботой. Потому что жизнь с четвероногим существом – это не только развлечения, веселье и игры, животное – не игрушка, которую можно выкинуть, когда она надоела. Это верный друг на долгие годы, вместе с вами он будет радоваться и переживать, поддерживать в трудные минуты. Лишь в одном случае домашние любимцы причиняют нам боль – когда умирают, но в наших силах отсрочить этот момент и сделать их довольно недолгую жизнь счастливой и беззаботной.