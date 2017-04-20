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Общество

Более тысячи метров ограждений и ленты планируется использовать для безопасности псковичей на Параде Победы

Во время проведения майских праздников (Дня Весны и Труда и Дня Победы) правоохранительные органы Пскова будут работать в усиленном режиме. Вопрос обеспечения правопорядка обсуждался 20 апреля на заседании антитеррористической комиссии Пскова под председательством главы администрации города Игоря Калашникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

На совещании присутствовали заместитель главы Пскова Игорь Сиротин, представители силовых ведомств, профильных муниципальных управлений и комитетов.

За первую декаду мая в Пскове будут проведены порядка 50 мероприятий с массовым пребыванием людей. Игорь Калашников подчеркнул, что как на подготовительном, так и на основном этапе их проведения ключевую роль будет играть взаимодействие всех заинтересованных органов: «На данный момент полиция, МЧС, военные, Управление городского хозяйства, образования, культуры, управляющие организации плотно работают друг с другом. Есть опыт прошлых лет, отдельные моменты требуют новых подходов. Главная и совместная наша задача - безопасность псковичей и гостей города».

В свою очередь заместитель начальника УМВД России по городу Пскову Дмитрий Чупранков доложил, что во время проведения Парада Победы с участием тяжелой военной техники для обеспечения безопасности граждан планируется использовать без малого 1200 метров металлических ограждений и сигнальной ленты. В местах входа на гостей в сектора праздничного пространства выставят посты полиции с металлодетекторами. К патрулированию помимо сотрудников полиции будут привлечены народные дружины. Накануне силовики совместно с УГХ и управляющими организациями обследуют периметр территорий праздника.

Фото pskovgorod.ru

Глава администрации Пскова обратился с просьбой к полиции и ГИБДД обеспечить надлежащие меры безопасности и во время репетиций Парада Победы.

Кроме того, собравшиеся заслушали доклад начальника Управления образования муниципалитета о ходе реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории Пскова на 2015-2018 годы.

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