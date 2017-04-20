0
17:57
Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»
17:05
Первые в космосе, но вторые в кинематографе
16:49
Игорь Бухаров: Странно развивать в Пскове французскую или итальянскую кухню
15:51
Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017»
13:46
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
12:37
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
11:47
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
Еще новости
Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский филиал Академии ФСИН и избирком региона

20 апреля Псковский филиал Академии ФСИН России и Избирательная комиссия региона заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили начальник образовательной организации Юрий Панин и председатель облизбиркома Николай Цветков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы вуза

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сфере повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, проведения научных исследований в области избирательного права, информационно-разъяснительной деятельности в рамках молодежной электоральной концепции ЦИК РФ.

Комментируя событие, обе стороны отметили, что взаимодействие Псковского филиала Академии ФСИН России и избиркома области до сегодняшнего не имело официального статуса, хотя и осуществлялось на постоянной основе.

Фото пресс-службы вуза

«В соответствии с законодательством Российской Федерации первоочередная задача ЦИК России и всей системы избирательных комиссий – обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан России, поэтому одной из приоритетных задач является взаимодействие с гражданским обществом посредством выстраивания с ним эффективных коммуникаций», – сказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков и поблагодарил руководство образовательной организации за поддержку инициативы по подписанию документа о сотрудничестве.

«Уверен, что Соглашение станет дополнительным стимулом для плодотворного сотрудничества в целях формирования системы нравственных ориентиров и развития гражданской активности молодежи, популяризации избирательного законодательства», – отметил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»
20 апреля 2017
Бесплатными пирогами будут угощать псковичей на ярмарке «Время отдыхать»
Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017»
20 апреля 2017
Фотосессию в стиле «ретро» провели участницы конкурса «Миссис Псков – 2017» 2
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
20 апреля 2017
Издания «Есть по-псковски» и «Паспорт туриста» презентовал Медиахолдинг Псковской области на форуме «Вкус без границ»
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
20 апреля 2017
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Пскове 24 апреля
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
20 апреля 2017
Новый начальник псковского погрануправления будет назначен в ближайшие дни
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
20 апреля 2017
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ» 1
Потребности в донорской крови в Псковской области закрыты
20 апреля 2017
Потребности в донорской крови в Псковской области закрыты
Начался «кровавый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
20 апреля 2017
Начался «кровавый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...