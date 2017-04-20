Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский филиал Академии ФСИН и избирком региона

17:16, 20 апреля 2017, ПАИ

20 апреля Псковский филиал Академии ФСИН России и Избирательная комиссия региона заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили начальник образовательной организации Юрий Панин и председатель облизбиркома Николай Цветков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сфере повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, проведения научных исследований в области избирательного права, информационно-разъяснительной деятельности в рамках молодежной электоральной концепции ЦИК РФ.

Комментируя событие, обе стороны отметили, что взаимодействие Псковского филиала Академии ФСИН России и избиркома области до сегодняшнего не имело официального статуса, хотя и осуществлялось на постоянной основе.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации первоочередная задача ЦИК России и всей системы избирательных комиссий – обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан России, поэтому одной из приоритетных задач является взаимодействие с гражданским обществом посредством выстраивания с ним эффективных коммуникаций», – сказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков и поблагодарил руководство образовательной организации за поддержку инициативы по подписанию документа о сотрудничестве.

«Уверен, что Соглашение станет дополнительным стимулом для плодотворного сотрудничества в целях формирования системы нравственных ориентиров и развития гражданской активности молодежи, популяризации избирательного законодательства», – отметил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин.