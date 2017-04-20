IV Фестиваль студенческих визуализаций пройдет в Пскове

16:57, 20 апреля 2017, ПАИ

С 1 по 27 апреля кафедра связей с общественностью и журналистики факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ проведет IV Фестиваль визуализаций. Об этом сообщили организаторы на официальной странице конкурса в Facebook.

По словам организаторов, мероприятие направлено на выявление и поощрение творческих работ в сфере рекламы и PR. В конкурсе Фестиваля могут принять участие учащиеся школ и высших образовательных учреждений, а во внеконкурсной программе – преподаватели и специалисты в сфере рекламы и связи с общественностью.

Студенты представят свои работы в следующих номинациях:

- учебный и научно-практический фильм

- визуальные концепции и продукты в сфере PR и рекламы (видеоролики в социальной, экономической и политической сфер)

- арт-композиции (клип в сфере искусства и развлечения, ролик в формате короткометражного кино, сюжетный видео ролик)

- дизайн и фотография (фирменный стиль, дизайн сайта, тематические фото и др.)

Прием заявок уже начался. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 25 апреля и вместе с работой прислать на электронный адрес фестиваля: fest.viz@gmail.com. Форму заявки и положение фестиваля можно также найти в группе в «ВКонтакте».