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Юрий Сорокин надеется, что в новый состав Псковской гордумы войдут люди с позитивным настроем

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Юрий Сорокин надеется, что в новый состав Псковской городской Думы войдут люди с конструктивными идеями и позитивным настроем. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Безусловно, хочется, чтобы больше юношей и девушек активно занимались физической культурой и спортом. Это отвлекает молодёжь от вредных привычек. По большому счёту, речь идёт не только об активном образе жизни, а о здоровье всей нации», - подчеркнул Юрий Сорокин.

По его словам, в Псковской области, как и во всей стране, есть проблемы, связанные с развитием детского спорта, привлечением молодых людей к занятию в секциях, кружках, обеспечением спортивным инвентарём и выездом на соревнования. «Многое решается, в том числе, депутатами Псковского областного Собрания  и Псковской городской Думы», - сказал парламентарий и подчеркнул, тема развития детского спорта вынесена на дебатные площадки, которые проходят перед  внутрипартийным  предварительным голосованием «Единой России» по определению кандидатов от партии на выборы в Псковскую гордуму. «Помимо критики, там звучит  много деловых и конструктивных предложений по улучшению ситуации», - добавил он.

Юрий Сорокин уверен, что если люди, которые предлагают такие позитивные идеи, войдут в новый состав депутатов гордумы, успешно их реализуют, то «будет очень здорово».

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