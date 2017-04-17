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По факту обнаружения трупов кабанов в Дедовичском районе проводится проверка

В Государственном управлении ветеринарии Псковской области проводится проверка по факту обнаружения 20 апреля трупов четырех диких кабанов на берегу реки Северки в Дедовичском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как сообщила начальник управления Вера Баданина, на место гибели диких животных выехали специалисты. По ее словам, уже взяты и направлены в Псковскую областную ветеринарную лабораторию пробы туш животных для исследования на наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС). Результаты будут известны 21 апреля.

Кроме того, специалисты ветеринарной службы совместно с охотоведами проводят сжигание обнаруженных трупов диких зверей и захоронение останков.

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