Листерия найдена в турецкой форели, поступившей в Псковскую область

17:00, 20 апреля 2017, ПАИ

Специалисты обнаружили листерию в охлажденной форели, поступившей на один из псковских складов временного хранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении исследований образца товара, произведенного в Турции, эксперты выявили его несоответствие требованиям решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе» по вышеуказанному микробиологическому показателю.

Вес партии составил 1,6 тонны. В настоящее время принимаются меры по пресечению ее оборота.