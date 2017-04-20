Пилот из Словакии впервые взлетит в Великих Луках

17:30, 20 апреля 2017, ПАИ

Воздухоплаватель из Словакии Томаш Ярабек впервые примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Спортивную лицензию пилот получил в национальном аэроклубе Словакии, в прошлом году он участвовал в воздухоплавательном чемпионате, который проходил в Польше на Мазурских озерах. В общей сложности у него 220 часов налета на тепловом аэростате.

В Великие Луки он приедет со своей командой, в которую входят его соотечественники Ян Калафут, Даньел Калафут и Матей Груштинец, а в небо поднимется на аэростате «Кохер» (Kocher).

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня. В рамках мероприятия состоятся спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».