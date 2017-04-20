Игорь Бухаров: Странно развивать в Пскове французскую или итальянскую кухню

16:49, 20 апреля 2017, ПАИ

«Если Бухаров приедет, можно считать, что мероприятие уже удалось», - говорил накануне старта международного гастрономического форума «Вкус без границ», который проходит в Пскове в эти дни, один из его организаторов. Если согласиться с этим тезисом, то форум, безусловно, удался. Игорь Бухаров, - президент Федерации рестораторов и отельеров России, издатель журналов «Виномания» и «Дистиллятор», декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС при президенте РФ, ведущий программы «ТилиТилиТесто» на Первом канале, - не только действительно приехал в Псков, но и выступил в качестве эксперта на панельных дискуссиях «Вкуса без границ». Корреспондент Псковского агентства информации побеседовал с ним о местной кухне, псковском форуме и перспективах гастрономического туризма в регионе.

- Интересна ваша оценка ситуации с гастрономическим туризмом в Псковской области. Как бы вы её описали?

- Я вообще впервые в Пскове и точно не буду говорить о том, что у Псковской области большой потенциал. Он есть. Да у нас вообще у страны просто гигантский потенциал! А вот, к примеру, наши соседи — Эстония, Латвия, Литва, понимая, что у них ничего нет кроме своих продуктов, много лет направляли свои усилия на то, чтобы к ним поехал турист. Ведь неотъемлемая часть любой туристической поездки - еда. Причём вне зависимости от того, едет ли человек конкретно за ней или по делам. Завтрак, обед, ужин есть у всех, надо вот ещё полдник восстановить — в пику нашим английским друзьям с их «файф-о-клок».

Важно планомерно заниматься конкретно местными вещами. Было бы странно развивать в Пскове французскую или итальянскую кухню. А вот заниматься развитием местной, региональной кухни на основе продуктов, которые здесь производятся, — было бы правильно.

Человеку, который приезжает из другого региона, всегда интересно посмотреть, что здесь подают, какая культура застолья существует. Конечно, фаст-фуд тоже может существовать, например, как часть бизнеса для того, чтобы турист мог перекусить. Никто не запрещает открывать здесь и итальянский ресторан, если к вам едут люди и на это есть запрос. Другое дело, может ли это называться итальянским рестораном, если нет итальянских продуктов и итальянских поваров. Это вопрос...

Основой для местной кухни всегда являются местные продукты, в том числе фермерские. продукты, сделанные руками и в очень ограниченных количествах. Любой турист всегда это попробует. Если ему понравится, то он и с собой возьмёт, к примеру, какой-нибудь гастрономический сувенир: баночку варенья, мёда, колбасу, вяленое мясо или что-то ещё.

Вопрос, что же всё-таки является основой местной кухни. Ну, на мой взгляд, что люди ели несколько сотен лет назад, то едят и сегодня. Естественно, есть гипермаркеты, большое производство, часть людей забыли, как питались предки, но ничего, это быстро восстанавливается.

- Известно ли что-то о псковских брендах, псковских ресторанах, гастрономии за пределами региона?

- У нас, к сожалению, есть такие регионы, которые мы считаем для себя неким «белым пятном». Причём так считают люди, которые занимаются непосредственно этой сферой. Один ресторан, одна гостиница не могут направить сюда туристический поток. Этим должны заниматься непосредственно областные власти, это «государево дело», потому что вы никогда не уговорите рестораторов сброситься, чтобы прорекламировать псковскую губернию, не получится. Продвижением должно заниматься государство.

Псков находится рядом с Санкт-Петербургом и, конечно, там живёт какое-то количество псковичей, которые привозили своих питерских друзей. Весь вопрос в том, что они смогли здесь посмотреть. Да, Кремль, старинный город, музей — всё понятно. А дальше что, вот с точки зрения вкуса?

Я вообще ничего о Пскове не слышал. Помню, когда в армии служил, у нас было несколько ребят из Пскова. На этом всё. У меня есть ещё товарищ — Андрей Филатов [директор группы компаний «Ресторанный партнёр» - ПАИ]. Он член нашей ассоциации, поэтому я с ним общаюсь.

- Как бы вы оценили псковский гастрономический форум?

- О, для меня вообще всё это очень удивительно. В прошлом году на форуме в Пскове побывал коллега Леонид Гелибтерман [президент Международного этногастрономического центра - ПАИ]. Он сказал, что здесь очень интересно. Вот и я приехал. У вас специалисты, которые говорят правильные вещи, грамотно излагают, понимают куда идти, на чём остановиться, на чём акцентировать внимание. Мне очень понравилось.

- Как ведётся работа Федерации по развитию гастрономических брендов, туризма в российских регионах?

- Мы так как давно и много занимаемся гастрономическими брендами. Пока просто подсказываем нашим коллегам, чтобы они не делали ошибок. Тем, кто спрашивает, конечно. Если делать, то с самого начала всё следует делать правильно. Ведь существует масса тонкостей, в том числе юридического характера.

- Есть ли какие-то мысли, планы, намерения по совместным проектам с Псковской областью?

- Здесь есть наша ассоциация, в которую входят коллеги-рестораторы, поэтому мы сними общаемся на свои сугубо профессиональные темы. Псковская область — регион, откуда пошла русская земля, поэтому очень много интересного здесь связано именно с историей. Мы бы с удовольствием помогли нашим коллегам развить эту историю. Очень важно на сегодняшний день конкурентно отличаться не то что от других регионов, а просто даже ресторану от ресторана. Важна специализация на каких-то определённых вещах. В этом мы, конечно, коллегам поможем.