Актриса из Пскова стала представителем известного часового бренда вместо Ренаты Литвиновой
Актриса Юлия Пересильд стала посланницей известного швейцарского часового бренда Rado. Как сообщают российские СМИ, ранее амбассадором марки была российская актриса и режиссер Рената Литвинова.
«Стиль и преданность своему творчеству, энтузиазм и открытость, способность браться за самые сложные и нестандартные роли делают Юлию близкой по духу философии бренда Rado», - заявила президент Rado Маттиаса Брешана.
Юлия Пересильд – известная российская актриса. Родилась в 1984 году в Пскове. Окончила ГИТИС. Cыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, в числе которых «Есенин», «Однажды в провинции», «Край», «Пять невест», «О чем молчат девушки», «Палач», «Битва за Севастополь», «Людмила Гурченко», «Таинственная страсть». Актриса Театра Наций.