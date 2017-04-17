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Житель Гдова лишился велосипеда

19 апреля в Гдове на улице Крепостной была совершена кража велосипеда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, по данному факту ведется проверка.

«С приходом весеннее-летнего периода  преступлений подобного рода становится все больше. Чаще всего злоумышленники похищают велосипеды, оставленные владельцами в подъездах домов, на улицах. В этой связи полиция  настоятельно рекомендует гражданам  позаботиться о сохранности своих двухколесных транспортных средств», - отметили в ведомстве.

Жителей области призвали не оставлять велосипеды без присмотра, использовать имеющиеся в продаже средства защиты  от угона (велозамок, трос  или  цепочку с замком). «Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома. Не стоит оставлять его на улице, в коридоре дома, на лестничных площадках. Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе - не полагайтесь  только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам», - предупредили в УМВД.

В случае кражи владельцам велосипедов нужно запомнить точное время и адрес места, где это произошло, сразу позвонить в полицию по телефону 02 и подробно описать пропавшее средство передвижения и внешность возможных подозреваемых. 

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