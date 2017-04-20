Президент подписал указ о призыве на военные сборы находящихся в запасе

17:25, 20 апреля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2017 году. Указ размещён на официальном портале правовой информации.

«Призвать в 2017 году граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - говорится в тексте документа.

В документе говорится, что сроки сборов должны быть согласованы с органами исполнительной власти субъектов РФ, за исключением проверочных сборов, время которых определяет Министерство обороны.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.