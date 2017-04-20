С возможностями работы в «Псковэнерго» познакомили студентов

17:42, 20 апреля 2017, ПАИ

20 апреля в актовом зале Псковского государственного университета прошёл «День карьеры» для студентов и выпускников технических и естественно-научных направлений и специальностей подготовки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

В качестве одного из крупных предприятий региона в презентации работодателей приняла участие компания «Псковэнерго». Специалисты отдела кадров энергокомпании познакомили присутствующих на мероприятии студентов, преподавателей и сотрудников вуза со структурой и основными направлениями деятельности «Псковэнерго», кадровой и социальной политикой.

Одной из особенностей функционирования энергокомпании является то, что её специалисты обслуживают распределительные сети и электроустановки по всей области и востребованы буквально в каждом районе. Поэтому чтобы найти работу по специальности молодым специалистам не надо уезжать в такие крупные центры области, как Псков и Великие Луки. Всегда можно прийти в ближайший РЭС (район электрических сетей).

Ведущий специалист отдела кадров Александр Минин отметил традиционно высокий уровень подготовки инженеров - выпускников профильного факультета «вычислительной техники и электроэнергетики». Директор «Псковэнерго» Константин Михайлов является председателем государственной экзаменационной комиссии на этом факультете.

На сегодняшний день в «Псковэнерго» работают 275 выпускников этого учебного заведения. Ежегодно студенты ПсковГУ проходят практику в различных производственных отделениях электрических сетей, чаще всего «с привязкой» к дому своих родителей. Кроме того, два года назад в «Псковэнерго» была возрождена практика работы студенческих стройотрядов.

Добавим, что «День карьеры» проходил в ПсковГУ два дня. В первый день, 19 апреля, с возможностями трудоустройства знакомились студенты и гуманитарных и экономических направлений. В течение двух дней в презентации работодателей приняли участие порядка 20 организаций, а Федеральная государственная служба занятости населения по Псковской области проинформировала присутствующих о рынке труда в регионе.

Свои вакансии в ходе «Дня карьеры» предложили Сбербанк России, «МегаФон» «Ритейл», Псковский хлебокомбинат, «Псков-Полимер», Федеральная налоговая служба, Псковская таможня и другие организации.

В рамках мероприятия проводились бесплатные мастер-классы и семинары для студентов и выпускников. По словам организаторов, студентов, желающих пообщаться с работодателями, оказалось даже больше, чем они ожидали.