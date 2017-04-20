В Пскове потенциальные жертвы мошенников получили рекомендации от прокуратуры

18:07, 20 апреля 2017, ПАИ

В Псковском Красном Кресте состоялась тематическая встреча на тему «Защита старшего поколения от мошеннических действий». Перед пожилыми людьми выступил помощник прокурора города Пскова Станислав Горовадский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации.

С. Горовадский отметил, что сегодня мошенники действуют намного осторожнее и изобретательнее своих предшественников. По его словам, злоумышленники, как правило, отлично знают психологию потенциальных жертв, что позволяет им предвидеть все варианты развития событий и использовать против человека его же слабости.

Тематическая встреча проходила в формате вопросов и ответов. Помощник прокурора поинтересовался у присутствующих, как они соблюдают правила личной безопасности. Оказалось, что, несмотря на обилие информации из различных источников, среди них осталось много доверчивых людей. «Многие открывают двери незнакомцам по первой просьбе. Незваные гости сразу же предлагают товар. Пожилые люди, поддавшись на уговоры и совершив якобы выгодную покупку, потом начинают понимать, что сами предоставили возможность аферистам себя обмануть. Сотрудник прокуратуры обратил внимание присутствующих, что данное деяние не является мошенничеством, так как присутствует факт добровольной покупки товара. Некоторые пожилые люди продолжают отвечать на незнакомые мобильные звонки, после чего у них пропадают денежные средства с мобильного телефона. Несколько человек стали жертвами «телефонных мошенников», которые сообщали, что близкие люди пожилых граждан попали в аварию и срочно нужны деньги, чтобы наладить отношения с сотрудником полиции», - рассказали в ПКК.

По словам Станислава Горовадского, доказать факт мошенничества очень трудно. Аферисты давно научились обманывать даже самых осторожных и недоверчивых, а представители старшего поколения всегда верят в доброту и искренность пришедших к ним людей. В завершение встречи помощник прокурора дал несколько рекомендаций, как не стать жертвой злоумышленников.

Напомним, что тематическая встреча была организована в рамках проекта Псковского Красного Креста «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове».