Территорию вокруг часовни 1911 года в Пскове привели в порядок студенты и музейщики

17:47, 20 апреля 2017, ПАИ

Территорию вокруг Анастасиевской часовни 1911 года в Пскове привели в порядок студенты и сотрудники отдела «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В уборке принимали участие студенты II и III курсов отделения «Архитектура» колледжа ПсковГУ. Для них музейщики провели экскурсию, рассказали об истории памятника и подарили буклеты о часовне.

«Сотрудники музея выражают благодарность руководству колледжа и студентам, принявшим участие в приведении в надлежащий вид уникального памятника, и надеются на дальнейшее сотрудничество», - отметили в пресс-службе.