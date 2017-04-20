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Общество

Территорию вокруг часовни 1911 года в Пскове привели в порядок студенты и музейщики

Территорию вокруг Анастасиевской часовни 1911 года в Пскове привели в порядок студенты и сотрудники отдела «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В уборке принимали участие студенты II и III курсов отделения «Архитектура» колледжа ПсковГУ. Для них музейщики провели экскурсию, рассказали об истории памятника и подарили буклеты о часовне. 

«Сотрудники музея выражают благодарность руководству колледжа и студентам, принявшим участие в приведении в надлежащий вид уникального памятника, и надеются на дальнейшее сотрудничество», - отметили в пресс-службе.

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