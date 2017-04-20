Энергоэффективность в бюджетной сфере продолжит повышать администрация Псковской области

16:53, 20 апреля 2017, ПАИ

Сотрудничество администрации Псковской области и Российского энергетического агентства в реализации энергоэффективных проектов будет продолжено. Об этом стороны договорились на совещании 20 апреля в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В работе совещания приняли участие заместитель губернатора Александр Кузнецов, руководители органов исполнительной власти области, заместитель генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго РФ, национальный директор проекта «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» Игорь Кожуховский и специалисты проекта.

Вице-губернатор Александр Кузнецов отметил, что Псковская область стала одной их трех пилотных площадок на Северо-Западе России по внедрению энергоэффективного менеджмента. Реализация проекта началась в 2015 году с запуска информационной системы мониторинга фактического потребления тепло- и энергоресурсов объектов бюджетной сферы. Эта программа позволяет вести контроль и учет потребления, обеспечить его прозрачность, а также снизить нагрузку на бюджеты всех уровней.

В настоящее время считывающие устройства установлены на 40 объектах здравоохранения и образования Псковской области. Одним из пилотных объектов проекта стал детский сад «Радуга» в Острове, где был выполнен капитальный энергоэффективный ремонт. Обновленное здание детского сада открылось в декабре 2016 года и уже показало эффект от проведенных мероприятий. За 4 месяца общая экономия энергоресурсов составила 175 тыс. рублей. Ожидается, что ежегодная экономия эксплуатационных расходов составит порядка 870 тыс. рублей.

Кроме того, в Порхове был построен многоквартирный дом, в котором при поддержке проекта «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» были внедрены энергосберегающие технологии. Примечательно, что возведение объекта было совмещено с программой расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. «Этот проект получил положительные оценки на федеральном уровне, и мы готовы продолжать в нем участвовать», — сказал замглавы региона.

«Реализация проекта в Псковской области — это действительно история успеха. Более сотни человек из разных стран побывали здесь с целью изучения опыта. И наши иностранные коллеги высоко оценивают результаты нашей совместной работы», — подчеркнул менеджер проекта «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» Виталий Беккер.

В этом году проект «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» будет завершен, но, по словам В. Беккера, его авторы формируют новую программу, в которой будет предусмотрено развитие ранее начатых проектов, в том числе в Псковской области. Разработчики ставят своей целью включить в систему эффективного энергоменеджмента все 400 объектов бюджетной сферы региона. Уже в этом году будет завершена работа над инвестиционным пакетом и начнутся встречи с потенциальными инвесторами. Руководители проекта выразили надежду на поддержку их инициатив со стороны администрации Псковской области.

В свою очередь А. Кузнецов выразил готовность продолжать сотрудничество в продвижении энергоэффективного менеджмента в бюджетной сфере. Стороны договорились о составлении «дорожной карты» и тиражировании полученного опыта на территории региона, целью которого станет сокращение расходов на энергоресурсы и экономия бюджетных средств.