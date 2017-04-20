80 псковских пенсинеров прошли обучение в Университете третьего возраста в этом году

17:48, 20 апреля 2017, ПАИ

19 апреля в культурно-досуговом центре посёлка Карамышево ренсионеры Пскова и Псковского района собрались на заключительное занятие в Университете третьего возраста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Руководитель Университета третьего возраста, руководитель рабочей группы проекта «Единой России» «Старшее поколение» Светлана Мельничук отметила, что учебный год «был успешным» - на 12 факультетах обучение прошли 80 пенсионеров Пскова и Псковского района.

В частности, в посёлке Карамышево проходило обучение компьютерной грамотности одной из групп университета. 13 сельских жителей научились выполнять ключевые операции: набирать тексты, редактировать, создавать таблицы, работать с рисунками и фотографиями, пользоваться интернет-услугами и социальными сетями, прошли регистрацию на сайте госуслуг.

«Ежегодно Пенсионный фонд, как и другие государственные структуры, расширяет перечень услуг, которые предоставляются населению в электронном виде. Естественно, чтобы ими воспользоваться, человек должен владеть компьютером. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы люди старшего поколения изучали компьютерную науку, знакомились с возможностями интернета», - пояснила Светлана Мельничук.

По окончании урока участники мероприятия совместно с сотрудниками Карамышевской волости убрали территорию парка в деревне Зубово.